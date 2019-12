Kiến nghị miễn thuế với thịt heo nhập khẩu để giảm cơn sốt

Sở Công Thương TP.HCM vừa có báo cáo về tình hình cung cầu và các giải pháp ổn định thịt heo từ nay đến tết Nguyên đán 2020.

Về nguồn cung, giá heo hơi hiện đang ở mức khá cao, trong đó khu vực phía Nam từ 80.000-83.000 đồng/kg, tăng gấp đôi so với đầu tháng 9-2019.

Do dịch tả heo châu Phi diễn biến phức tạp, heo nhiễm bệnh bị buộc tiêu hủy, các vùng nuôi nhiễm dịch bị hạn chế tái đàn. Đây là nguyên nhân chính làm tổng đàn heo cả nước giảm khoảng 30% so với năm 2018, riêng tỉnh Đồng Nai hiện duy trì hơn 1,2 triệu con, giảm 52,4% so với tháng 4-2019.

Chi phí chống dịch tăng làm chi phí chăn nuôi tăng cũng là một nguyên nhân trực tiếp làm giá heo hơi tăng.



Sản lượng tiêu thụ thịt heo tại hệ thống điểm bán bình ổn như Saigon Co.op, Vissan tăng.

Về tình hình tiêu thụ, tổng sản lượng tiêu thụ toàn thị trường giảm khoảng 20%, trong đó kênh chợ truyền thống giảm mạnh khoảng 30%. Nguyên nhân do tâm lý người tiêu dùng lo ngại dịch bệnh nên ngại mua.

Riêng sản lượng tiêu thụ tại hệ thống điểm bán hàng bình ổn thị trường như Saigon Co.op, Satra, Vissan… tăng do giá cả ổn định, đảm bảo chất lượng, có truy xuất nguồn gốc.

Về thịt heo nhập khẩu, hiện có 24 quốc gia, vùng lãnh thổ có đủ điều kiện xuất khẩu thịt và sản phẩm từ thịt vào Việt Nam như Úc, Bỉ, Brazil, Đức, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Hà Lan, New Zealand, Tây Ban Nha, Ba Lan, Hoa Kỳ,...

Tất cả các sản phẩm từ động vật trên cạn, trong đó có thịt heo trước khi nhập khẩu vào Việt Nam đều phải thực hiện thủ tục kiểm dịch động vật. Cục Thú y - Bộ NN&PTNT là cơ quan thực hiện thủ tục này.

Theo thống kê, từ đầu năm đến ngày 10-12-2019, lượng thịt heo nhập khẩu qua cửa khẩu thành phố đạt hơn 13.231 tấn, tăng 117% so cùng kỳ 2018. Trong đó, thịt heo nhập khẩu nhiều nhất từ các nước Brazil, Ba Lan, Canada, Hoa Kỳ, Đức, Úc, Đan Mạch...

Lượng thịt nhập khẩu tăng chủ yếu do giá thịt heo nhập khẩu chỉ tương đương khoảng 70% giá heo trong nước. Phần lớn heo đông lạnh chủ yếu cung ứng cho các hoạt động sản xuất thực phẩm chế biến, nhà hàng, bếp ăn… Sản lượng heo nhập khẩu tăng góp phần hạn chế đà tăng của giá heo hơi trong nước thời gian qua. Vì vậy, cần được khuyến khích trong thời gian tới.

Nhằm đảm bảo bình ổn thị trường thịt heo từ nay đến tết, Sở kiến nghị UBND có văn bản kiến nghị các cơ quan trung ương có chính sách tăng cường nhập khẩu thịt heo đông lạnh, heo hơi từ các nước lân cận chưa nhiễm dịch hoặc có thể kiểm soát dịch. Đồng thời có chính sách hỗ trợ giảm hoặc miễn thuế suất đối với mặt hàng thịt heo nhập khẩu… trong giai đoạn hiện nay.