Lo vỡ bong bóng bitcoin khiến nhà đầu tư trắng tay

Mẹ của mọi bong bóng Nếu tính từ đầu năm 2019 đến nay, đồng bitcoin đã tăng khủng gần 1.000%. Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng sự biến động của tiền bitcoin chủ yếu do đầu cơ. Vì vậy, các NĐT cần hết sức cẩn trọng trước khi quyết định xuống tiền đầu tư. Ngoài ra, hiện nay không có cơ sở chính xác nào về mức giá bitcoin để xác lập giao dịch. Do vậy, các NĐT nhỏ lẻ nên tránh đặt cược vào đồng tiền số rủi ro cao do giá biến động khó lường và các quy định giao dịch còn hạn chế nên có thể mất hết tài sản. CNN mới đây dẫn nguồn ngân hàng Bank of America Securities cho rằng bitcoin là “mẹ của mọi bong bóng” khi đồng tiền này tăng giá “điên cuồng”. Trên thực tế, hồi năm 2018 đã từng xảy ra nhiều vụ lừa đảo liên quan tiền ảo, kỹ thuật số. Ví dụ, công ty đa cấp đào tiền ảo Sky Mining bị tố lừa đảo hơn 5.000 NĐT với số tiền ước tính hơn 800 tỉ đồng. Hay 32.000 người sập bẫy Công ty CP Modern Tech với số tiền nghi bị lừa lên đến 15.000 tỉ đồng.