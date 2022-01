Xu hướng mua hàng thay đổi Bà Phạm Phương Thảo, Tổng giám đốc điều hành chuỗi cửa hàng thực phẩm hữu cơ Organica, đánh giá xu hướng chọn sản phẩm của người tiêu dùng năm nay có nhiều điểm khác biệt hơn so với năm ngoái. Họ chú trọng các sản phẩm tốt cho sức khỏe, các sản phẩm mang lại các giá trị hữu ích thiết thực như rau củ, trái cây hữu cơ; các loại nước ép, gia vị, thực phẩm tốt, bổ dưỡng cho sức khỏe. Vì vậy, công ty phát triển nhiều sản phẩm mới giúp khách hàng đa dạng được các bữa ăn theo hướng ngon miệng, tốt cho sức khỏe và còn phải dễ dàng chế biến. Ví dụ như món cà ri chay, bò hầm tiêu, bò hầm các loại đậu; chả nem, bánh chưng gói bằng loại gạo nếp đặc sản… Tôm hùm Caribe khủng ra chợ tết Ông Trần Văn Trường, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại quốc tế Hải sản Hoàng Gia, cho biết 2 tấn tôm hùm bông Caribe từ Mexico vừa về tới Việt Nam sau vài tháng thương thảo và làm thủ tục. Đây là lần đầu tiên loại tôm này được nhập khẩu chính ngạch vào Việt Nam. Nếu như tôm hùm Việt Nam có kích cỡ 1,2-2 kg rất hiếm thì tôm hùm Caribe cân nặng nhỏ nhất khoảng 1,5 kg và lớn nhất tới 4 kg. Bên cạnh tôm hùm thì cua hoàng đế, bào ngư Hàn Quốc, sò đỏ Hàn Quốc… cũng đang được ưa chuộng trong mùa tết. Theo khảo sát trên thị trường, giá cua hoàng đế hiện dao động quanh mức 2,3-3,3 triệu đồng/kg, tôm hùm Úc giá 1,9-2,4 triệu đồng/kg, tôm hùm Canada giá 1,6-2 triệu đồng/kg. Theo các đơn vị phân phối, mức giá này không có nhiều biến động so với mọi năm. THU HÀ

Tôm hùm Caribe nặng hơn nhiều so với tôm hùm bông

Việt Nam. Ảnh: THU HÀ

Hàng Việt lên ngôi mùa tết

Khảo sát thị trường những ngày cận tết cho thấy sức mua đang tăng mạnh. Đáng chú ý, hàng Việt Nam đã lên ngôi và chinh phục được người tiêu dùng Việt. Cụ thể, những thương hiệu bánh kẹo quen thuộc như Hữu Nghị, Orion, Richy, Kinh Đô, Bibica hay các loại trà, cà phê của doanh nghiệp Việt như trà Lipton, cà phê Trung Nguyên, Nescafé Café Việt, Meet More… đang chiếm sóng trên các kệ hàng. Mức giá mỗi sản phẩm dao động 50.000-300.000 đồng, tùy sản phẩm. Đại diện hệ thống Saigon Co.op khẳng định hiện nay, hàng Việt đang chiếm trên 90% cơ cấu hàng hóa tại Co.opmart nói chung và sản phẩm phục vụ tết Nguyên đán nói riêng. Trong khi đó, tại Siêu thị VinMart Quang Trung (quận Gò Vấp), những sản phẩm mang thương hiệu Việt đi vào giỏ quà tết ngày càng nhiều. Đơn cử, với giỏ quà tết giá 594.000 đồng gồm bảy sản phẩm thì trong đó sáu sản phẩm mang thương hiệu Việt như hạt bí xanh của Thăng Long, bánh Richy, cà phê Nescafé, nước Yến Việt, rượu vang Đà Lạt… Nhân viên siêu thị cho hay hầu hết sản phẩm trong giỏ quà đều được chọn lựa từ các thương hiệu nội địa cao cấp, phân bổ theo giá trị của giỏ quà. Trung bình trong giỏ quà có năm sản phẩm thì có tới 3-4 sản phẩm mang thương hiệu Việt. Riêng đối với giỏ quà cao cấp theo đơn đặt hàng của khách, các sản phẩm ngoại nhập vẫn là lựa chọn chủ đạo. Theo báo cáo của Bộ Công Thương, hiện hàng Việt đã chiếm lĩnh chủ yếu ở các kênh phân phối trong nước. Riêng nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu đã đạt trên 80%, nhóm hàng nông sản đạt trên 90%. Đây chính là những lợi thế để doanh nghiệp sản xuất hàng Việt và các đơn vị phân phối có cơ hội phát triển mạnh hơn trong thời gian tới. THU HÀ