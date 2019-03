Người dân TP.HCM không lo thiếu xăng A95, E5

Nhập khẩu xăng giảm mạnh Số liệu từ Tổng cục hải quan cho thấy trong tháng 2-2019 lượng nhập khẩu xăng dầu các loại đạt 500 nghìn tấn, trị giá 292 triệu USD, giảm 22,2% về lượng và giảm 17,5% về trị giá so với tháng trước, đưa tổng lượng nhập khẩu xăng dầu các loại trong 2 tháng năm 2019 đạt 1,15 triệu tấn, trị giá 655 triệu USD, giảm 47,7% về lượng và giảm 53,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Xăng dầu các loại được nhập khẩu về Việt Nam trong hai tháng năm 2019 chủ yếu có xuất xứ từ Singapore với 310 nghìn tấn, giảm 19,5%; Malaysia với 315 nghìn tấn, giảm 56,4%; Trung Quốc với 223 nghìn tấn, tăng 4,7%... so với 2 tháng năm 2018.