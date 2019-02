Người Thái nhập hơn 90% lượng cà phê từ Việt Nam

Bộ Công Thương cho biết theo số liệu thống kê từ Cơ quan Hải quan Thái Lan, nhập khẩu cà phê của nước này năm 2018 đạt 64,68 nghìn tấn, trị giá hơn 142 triệu USD, tăng 11,5% về lượng.

Việt Nam là nguồn cung cà phê lớn nhất cho Thái Lan với tốc độ nhập khẩu tăng trưởng khả quan 42,% về lượng và 11% về trị giá so với năm 2017. Thị phần cà phê Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Thái Lan tăng mạnh, từ 72% tỷ trọng năm 2017, lên hơn 92% tỷ trọng năm 2018.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, năm 2018 xuất khẩu cà phê Việt Nam sang khu vực ASEAN đạt 198.851 tấn, trị giá 375 triệu USD, tăng 136% về lượng và tăng 92% về trị giá so với năm 2017.



Xuất khẩu cà phê Việt Nam sang các nước khu vực Asean tăng mạnh.

Trong khối ASEAN, Indonesia là nước nhập khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam với lượng, đạt hơn 62 nghìn tấn trong năm 2018, trị giá 123 triệu USD; tăng 343% về lượng và tăng 273% về trị giá so với năm 2017.

Giá xuất khẩu bình quân cà phê sang khu vực ASEAN năm 2018 đạt mức 1.886 USD/tấn, giảm 18,5% so với năm 2017. Trong đó, giá xuất khẩu bình quân cà phê sang Lào đạt mức cao 4.517 USD/tấn, tăng 52,4% so với năm 2017 do chủ yếu là xuất khẩu cà phê chế biến.