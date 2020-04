Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục đổ vốn vào Việt Nam

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20-4, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (FDI) trong 4 tháng đầu năm 2020 đạt 12,33 tỉ USD, bằng 84,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo lĩnh vực đầu tư, FDI đã đầu tư vào 18 ngành, lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 6 tỷ USD, chiếm 48,4% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Lĩnh vực sản xuất, phân phối điện đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 3,9 tỉ USD, chiếm 31,9% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Tiếp theo lần lượt là lĩnh vực bán buôn bán lẻ và hoạt động kinh doanh bất động sản với tổng vốn đăng ký 776 triệu USD và 665 triệu USD.

Dù bối cảnh kinh tế trong tình trạng ảnh hưởng từ dịch Covid-19, xét về giá trị, vốn đăng ký 4 tháng đầu năm 2020 vẫn tăng so với cùng kỳ các năm 2016-2018 (tăng 52,3% so với năm 2018, 16,4% so với năm 2017 và 79% so với năm 2016). Mức độ giảm trong 4 tháng cũng ít hơn so với 3 tháng đầu năm.



Theo Công ty chứng khoán Bản Việt, khu vực FDI vẫn đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Trong 4 tháng đầu năm 2020, khu vực FDI vẫn xuất siêu 10,2 tỉ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 9,4 tỉ USD không kể dầu thô, bù đắp phần nhập siêu 9,6 tỉ USD của khu vực trong nước, giúp cả nước xuất siêu 983 triệu USD.



Đây cũng sẽ là một trong những động lực quan trọng trong GDP của Việt Nam trong thời gian tới khi khu vực dịch vụ đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do các lệnh hạn chế đi lại, hạn chế du lịch.

Nếu Việt Nam tiếp tục kiểm soát được dịch Covid-19 như hiện nay và tránh được các lệnh phong tỏa kéo dài thì sẽ là một trong nước thu hút được dòng vốn FDI.



Ông Michael Kokalari, Kinh tế trưởng VinaCapital cho biết: "Khi chiến tranh thương mại Mỹ - Trung xảy ra, chúng tôi là một trong những người dự đoán các tập đoàn đa quốc gia sẽ chuyển nhà máy từ Trung Quốc sang Việt Nam. Và thời kỳ hậu Covid, chúng tôi tiếp tục cho rằng các công ty FDI tiếp tục dịch chuyển sang Việt Nam nhưng lần này mạnh mẽ hơn sẽ thu hút các các công ty Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng của họ".