Nhân viên hàng không viết cam kết không tiếp tay buôn lậu

Trên đây là một trong số nhiều nội dụng trong kế hoạch phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả qua đường hàng không năm 2021 do Cục Hàng không Việt Nam ban hành.

Theo đó, Cục Hàng không giao các Cảng vụ hàng không triển khai thực hiện và giám sát công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc khu vực quản lý.



Cụ thể, yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong khu vực cảng hàng không, sân bay thực hiện nghiêm. Cùng đó, tăng cường kiểm tra, giám sát tại các vị trí nhạy cảm như điểm kiểm tra an ninh hàng không; khu vực phục vụ hành lý, hàng hóa; khu vực sửa chữa, bảo dưỡng máy bay; khu vực tập kết đồ vật, dụng cụ của suất ăn phục vụ trên máy bay nhất là các chuyến bay quốc tế.



Cục Hàng không yêu cầu rà soát chặt chẽ quy trình kiểm tra, soi chiếu an ninh hàng không tại các cảng hàng không, sân bay kịp thời phát hiện những sơ hở để có biện pháp khắc phục. Ảnh: ACV

Cục Hàng không cũng giao Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ quản lý các cấp và nhân viên về các quy định của pháp luật đối với hành vi thực hiện và tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Đồng thời, triển khai cho đội ngũ quản lý các cấp và nhân viên làm việc trong khu vực hạn chế viết cam kết không tham gia và không tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Ngoài ra, cần kiểm tra, rà soát chặt chẽ quy trình kiểm tra, soi chiếu an ninh hàng không tại các cảng hàng không, sân bay kịp thời phát hiện những sơ hở để có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh. Kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện, đồ vật ra - vào và hoạt động tại các khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay.