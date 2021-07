Đã kết nối gần 390 đầu mối cung cấp nông sản, thực phẩm Hiện đã có tổng cộng 388 đầu mối cung cấp nông sản và thực phẩm đăng ký với tổ công tác của Bộ NN&PTNT. Song song đó, hiện tổ công tác trực tiếp tìm nguồn hàng và kết nối thành công cho 16 hệ thống siêu thị, bếp ăn công nghiệp và doanh nghiệp thu mua. Số đơn hàng giao dịch thành công được ghi nhận ban đầu là 24 đơn hàng được báo cáo qua tổ. “Tuy nhiên, vẫn có dấu hiệu thiếu hàng hóa cục bộ trong hệ thống các chuỗi siêu thị tại một số tỉnh do đứt gãy vận chuyển từ các kho tổng; một số siêu thị như ở Bến Tre tăng rất lớn lượng rau mua từ các tỉnh khác” - đại diện tổ công tác thông tin thêm. Tại 19 tỉnh đã có một số nhà máy, cơ sở chế biến và giết mổ đang tạm dừng sản xuất do không đáp ứng yêu cầu “ba tại chỗ” hoặc không đủ công nhân do phong tỏa. QUANG HUY