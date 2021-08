Chiều 13-8, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết vừa phát hiện gần 50 tấn hàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng tại Bắc Ninh.

Cụ thể, sau nhiều ngày theo dõi, sáng 12-8, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 3 và Đội QLTT số 2, (Cục QLTT tỉnh Bắc Ninh) phối hợp với Đội 3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh, Đoàn kiểm tra liên ngành 389 tỉnh, Công an thị xã Từ Sơn bất ngờ kiểm tra một điểm tập kết tại hàng hóa tại địa chỉ khu An Giải, phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Kho hàng do ông Chen JinMing, quốc tịch Trung Quốc là chủ sở hữu.



Kho hàng chứa gần 50 tấn hàng với số lượng hơn 4 triệu sản phẩm. Ảnh: QLTT

Kết quả kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục loại mặt hàng với số lượng hơn 4 triệu sản phẩm, là các loại dao cạo râu mang nhãn hiệu “Gillette”, “Croma”, “BiC”, các loại bút bi mang nhãn hiệu “Thiên Long”, “Plog GP-777”...



Cơ quan chức năng cho biết, phần lớn các sản phẩm bị thu giữ đều có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu đã đăng ký bảo hộ tại Việt Nam. Thời điểm kiểm tra, ông Chen JinMing chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến toàn bộ số hàng hóa trong kho.



Một trong những sản phẩm được thu giữ tại hiện trường. Ảnh: QLTT

Ước tính lô hàng có trọng lượng khoảng 40-50 tấn, giá trị gần 10 tỉ đồng.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để thẩm tra, xác minh, làm việc với đại diện chủ thể quyền các hãng để có căn cứ chính xác xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện toàn bộ số hàng đã được di chuyển về kho của Cục QLTT Bắc Ninh để phục vụ quá trình thẩm tra, xác minh vi phạm.