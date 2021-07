Thiết lập điểm tập kết hàng hóa cho thương mại điện tử Cục TMĐT và kinh tế số thuộc Bộ Công Thương vừa có công văn đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, TP đang thực hiện Chỉ thị 16 phối hợp với các ban ngành, địa phương xây dựng phương án cụ thể duy trì hệ thống giao nhận TMĐT. Trong trường hợp cần thiết, thiết lập điểm tập kết hàng hóa cho TMĐT ngay tại các khu cách ly tập trung hoặc các khu vực cư dân bị phong tỏa. Cơ quan này giải thích: Thời gian qua, việc hạn chế nhân viên giao nhận hàng hóa TMĐT hoạt động (khác với hình thức vận chuyển người và shipper công nghệ) đã phần nào cắt đứt chuỗi lưu thông từ nhà sản xuất tới người tiêu dùng. Điều này khiến nhu cầu của người dân tập trung đến các siêu thị, chợ truyền thống tăng, kéo theo nguy cơ lây nhiễm ở khu vực công cộng cao. Vì vậy, việc thiết lập điểm tập kết hàng hóa giúp cơ quan địa phương vẫn quản lý được nhân viên giao nhận thông qua các sàn và các công ty giao nhận TMĐT đăng ký. Đồng thời phương án này cũng đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng thiết yếu của người dân, hạn chế việc người dân ra đường và giảm áp lực đối với hệ thống phân phối truyền thống trong bối cảnh dịch bệnh. Khó tìm tài xế giao hàng thông qua các app

Sáng 27-7, rất nhiều người dân phản ánh tình trạng không tìm được tài xế giao hàng thông qua các app như Be, Grab, Gojek. Thậm chí có đơn hàng tài xế đã nhận hàng sau đó lại nhờ khách hủy vì sợ bị phạt khi đi giao hàng. Đại diện Be Group cho biết đơn vị đã chủ động tạm ngưng cung cấp các dịch vụ tại TP.HCM từ 10 giờ ngày 27-7 đến 1-8 hoặc đến khi có thông báo mới. Như vậy, tính đến 10 giờ ngày 27-7, ứng dụng gọi xe Be đã tạm ngưng cung cấp tất cả dịch vụ tại hai TP lớn là Hà Nội và TP.HCM để phòng chống dịch. Tương tự, đại diện Gojek thông tin đơn vị đang kiểm tra lại các thông tin từ báo phản ánh. Gojek đang làm việc với các sở, ngành để tìm cách hướng dẫn cho tài xế và người dân. Trước đó, UBND TP.HCM chỉ đạo kể từ ngày 26-7, chỉ cho phép shipper vận chuyển hàng hóa thiết yếu và phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Ngoài giải pháp nhận diện đội ngũ nhân viên giao hàng hiện nay, các đơn vị cung ứng dịch vụ giao hàng chủ động triển khai ngay việc làm bảng tên thẻ cứng có ảnh và xác nhận của công ty cho từng nhân viên giao hàng; ứng dụng công nghệ nhận diện thông qua mã QR code. Bên cạnh đó, toàn bộ nhân viên giao hàng đeo găng tay nền xanh đậm, kích thước ống đeo cao 20 cm, in chữ shipper màu trắng... Đáng chú ý, các đơn vị triển khai cho dịch vụ shipper chỉ hoạt động theo khu vực thuận tiện quản lý, hạn chế lây lan dịch bệnh. Mỗi người chỉ làm việc trên địa bàn một quận, huyện, TP Thủ Đức. ĐÀO TRANG