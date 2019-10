Bày tỏ vui mừng vì số lượng doanh nghiệp thành lập mới 9 tháng năm 2019 tiếp tục đạt kỷ lục mới với trên 102.000 doanh nghiệp, vốn đăng ký bình quân 1 doanh nghiệp tăng mạnh, đạt trên 12 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay, Thủ tướng cho rằng, đó chính là niềm tin thị trường, niềm tin xã hội và niềm tin của doanh nghiệp đối với Chính phủ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chúc mừng các doanh nhân được trao tặng Cúp Thánh Gióng lần này, những doanh nhân đại diện cho tấm gương tiêu biểu nhất của cộng đồng doanh nghiệp, mang tinh thần Thánh Gióng bay lên trong kỷ nguyên số. Việt Nam có giàu có, thịnh vượng hay không, vai trò then chốt thuộc về đội ngũ doanh nhân của đất nước. “Doanh nghiệp, doanh nhân thịnh vượng là đất nước thịnh vượng”, Thủ tướng nói. Theo Ban tổ chức, danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cúp Thánh Gióng được tổ chức lần đầu năm 2006 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức. Danh hiệu này được bình xét và trao tặng cho 100 doanh nhân tiêu biểu toàn quốc theo qui định 3 năm/lần. Tiêu chí xét tặng danh hiệu được dựa vào thành tích của doanh nghiệp do doanh nhân lãnh đạo hay làm chủ trong 3 năm liên tục; thành tích cá nhân của các doanh nhân giữ chức vụ lãnh đạo cũng từ 3 năm trở lên. Danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cúp Thánh Gióng là hình thức khen thưởng, tôn vinh của Cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam đối với người lãnh đạo, điều hành doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, đang hoạt động theo pháp luật Việt Nam, có thành tích xuất sắc trên mọi hoạt động liên quan đến xây dựng, phát triển doanh nghiệp, đóng góp cho kinh tế xã hội của đất nước và nâng cao đời sống người lao động. Qua 5 tháng phát động và triển khai, Ban tổ chức trao tặng danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2019 đã chọn được 100 doanh nhân có thành tích xuất sắc nhất. Họ vượt qua hơn 500 doanh nhân được đề cử từ các Bộ, ngành, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp xứng đáng được trao tặng danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2019 lần này.