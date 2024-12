Nhà sản xuất show 'Anh trai vượt ngàn chông gai' nêu lý do cổ phiếu tăng trần 24/12/2024 17:49

Show 'Anh trai vượt ngàn chông gai' đã thu hút sự quan tâm rất lớn của công chúng, đặc biệt là giới trẻ Việt Nam những tháng gần đây. Đi cùng với sự thành công của show là thành công về cổ phiếu YEG của doanh nghiệp.

Show 'Anh trai vượt ngàn chông gai' đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của giới trẻ thời gian gần đây - Ảnh: VOV

Diễn biến cổ phiếu YEG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 trong những phiên gần đây thu hút nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư thị trường. Cụ thể, cổ phiếu YEG của Tập đoàn Yeah1 đã có 5 phiên liên tiếp tăng kịch biên độ, từ 14.600 đồng/cổ phiếu lên 20.300 đồng/cổ phiếu vào hôm qua.

Cổ phiếu YEG tăng giá kéo giá trị vốn hóa công ty vượt lên gần 2.800 tỉ đồng. Đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm nay (24-12), cổ phiếu YEG tiếp tục tăng lên mốc 21.700 đồng/cổ phiếu.

Liên tiếp trong thời gian gần đây, khối lượng giao dịch mỗi phiên đều đạt hàng triệu cổ phiếu, cao hơn mức trung bình cả năm gấp nhiều lần, đặc biệt phiên giao dịch ngày 19-12 ghi nhận gần 14,4 triệu mã được sang tay.

Theo quy định của gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE), Yeah1 cần giải trình về lý do. Trong văn bản giải trình mới nhất gửi HoSE, đại diện doanh nghiệp – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lê Phương Thảo cho biết lý do cổ phiếu tăng là do khách quan cung - cầu của thị trường chứng khoán, nằm ngoài sự kiểm soát của công ty. Các hoạt động kinh doanh của Yeah1 vẫn đang diễn ra bình thường, theo kế hoạch đã đề ra.

Có thể thấy cả khối lượng giao dịch và giá cổ phiếu của YEG đều tăng khá mạnh trong những phiên gần đây. Cổ phiếu YEG đã tăng ấn tượng trong 1 năm qua - Nguồn: CafeF

"Công ty cam kết không có bất kỳ tác động nào gây ảnh hưởng đến giá giao dịch cổ phiếu YEG trên thị trường chứng khoán", Chủ tịch Hội đồng quản trị Lê Phương Thảo nhấn mạnh trong văn bản.

Đáng nói, sự tăng giá của cổ phiếu YEG những phiên gần đây diễn ra trong bối cảnh chung của thị trường khá ảm đạm. Chốt phiên hôm nay, chỉ số VN30-Index tăng 0,25 điểm (+0,02%), đóng cửa tại 1.323,27 điểm.

Với diễn biến kém sắc của thị trường, sắc xanh trên thị trường cũng bị thu hẹp nhưng trạng thái phân hóa vẫn tiếp diễn, những cổ phiếu tăng tốt phần lớn nằm trong nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ.

Nhóm cổ phiếu bất động sản có tác động không tốt đến thị trường, cũng như tâm lý nhà đầu tư. Ngược lại, nhóm Hóa chất vẫn duy trì diễn biến sôi động. Khối ngoại quay lại mua ròng trên sàn HOSE, với giá trị 44,8 tỉ đồng.

Trong nhận định mới nhất của Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), chuyên gia dự báo thị trường sẽ tiếp tục được hỗ trợ khi lùi bước và có thêm cơ hội thử thách vùng 1.265 điểm, nếu có thể vượt qua được vùng cản này thì diễn biến thị trường sẽ sôi động hơn.

Do vậy, chuyên gia Chứng khoán Rồng Việt tin rằng nhà đầu tư có thể kỳ vọng khả năng hồi phục của thị trường. Đồng thời, nhà đầu tư có thể khai thác cơ hội ngắn hạn tại một số cổ phiếu có diễn biến khởi sắc từ vùng hỗ trợ hoặc đã lùi về vùng hỗ trợ tốt.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cần cân nhắc diễn biến hồi phục để chốt lời ngắn hạn đối với các cổ phiếu đã tăng nhanh đến vùng cản hoặc cơ cấu danh mục.