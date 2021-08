“Tối nay (23-8), chúng tôi nhẹ nhõm phần nào khi biết tin TP.HCM đã có công văn điều chỉnh, bổ sung nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Cụ thể đối với các phương tiện vận tải hàng hóa bao gồm tài xế và phụ xe được ngành giao thông cấp thẻ QR Code không tiến hành kiểm tra thẻ đi đường cá nhân” , ông QNT một doanh nghiệp gas nói.

Ông T.cho biết, trước đó việc lưu thông, vận chuyển của công ty đã gặp một số khó khăn. Chẳng hạn, UBND TP.HCM ban hành công văn 2796 ngày 21-8 về việc tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian giãn cách xã hội.

Theo đó, các nhóm đối tượng được cấp phép lưu thông trong đó có nhân viên làm việc tại cửa hàng gas và Sở Công Thương cấp giấy đi đường. Trong cùng ngày 21-8, TP ban hành công văn 2800 có điều chỉnh về đối tượng cấp phép lưu thông quận huyện sẽ cấp giấy đi đường cho nhân viên công ty gas.

Do thời điểm văn bản ban hành cuối tuần nên sáng 23-8, khi liên lạc với 22 quận huyện để xin cấp giấy đi đường cho người lao động thì gần một nửa không ai nghe điện thoại. Mãi đến xế chiều công ty mới liên lạc được và quận huyện nhận thông tin, kết bạn zalo trao đổi thông tin…

Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng quận huyện gửi ngược lại hồ sơ yêu cầu đóng dấu kí tên thì gặp bất cập bởi vì DN nào có sẵn có con dấu, máy in thì in liền kí ngay được. Nhưng đại lý gas không có máy in, các cơ sở photocopy cũng đóng cửa hết...Do đó, số lượng người lao động được cấp giấy đi đường không nhiều.



Các đại lý gas đã thuận lợi hơn trong giao gas khi có giấy đi đường.

Bên cạnh đó, theo phân cấp thì quận huyện cấp giấy đi đường cho người lao động công ty gas và giấy đi đường chỉ đi trong quận đó. Vì vậy, sáng nay (23-8) các xe chở gas của công ty không thể qua chốt và phải quay về lại rất nhiều.



“Hiện nay thành phố dựng lên nhiều rào chắn nên việc vận chuyển giao gas cho đại lý đúng tuyến khó khăn, công ty phải tìm đường vòng để chạy. Có những chốt làm gắt gao nên dù xe chở gas đã được cấp mã QR code nhưng công ty bị lỗi đi không đúng lộ trình như đăng kí. Đặc biệt, 2 nhân viên công ty bị phạt mỗi người 2 triệu đồng với lỗi ra đường vi phạm Chỉ thị 16”, ông T kể.

Cũng theo ông T, trước nhu cầu cấp thiết của khách hàng, có 2 đại lý gas của công ty liều mình đi giao cho người dân, bếp ăn từ thiện…cũng bị phạt tổng cộng 4 triệu đồng vì lỗi chưa được quận huyện cấp giấy phép đi đường.

“Có những chốt kiểm soát cho biết hôm nay du di cho xe vận chuyển gas có mã QR code và tài xế qua chốt. Nếu ngày mai (24-8) người ngồi trên xe không có giấy đi đường do quận huyện cấp thì sẽ không được đi, sẽ làm đúng theo quy định”, ông T kể.

Một doanh nghiệp xuất nhập khẩu trái cây cũng cho biết, như ngồi trên đống lửa vì sáng nay sau khi chở hàng ra sân bay để xuất đi cho khách theo đơn hàng thì bị một số chốt yêu cầu phải có giấy đi đường do Sở Công Thương cấp.

" Chúng tôi đưa ra công văn do Tổng Cục đường bộ hướng dẫn là nhân viên lái xe trên phương tiện vận tải đã được Sở Giao Thông Vận tải cấp mã QR code không thuộc trường hợp phải cấp giấy đi đường.

Ban đầu chốt đó không đồng ý và chỉ làm theo công văn của thành phố nhưng sau khi trao đổi xe đã được thông qua. Tuy nhiên, chốt này thông báo ngày mai công ty phải có giấy đi đường do Sở Công Thương cấp nếu không sẽ không được qua.

“Trong khi ngày mai chúng tôi tiếp tục phải xuất khẩu lô hàng mà hồ sơ xin cấp giấy đi đường gửi Sở Công Thương chưa được phản hồi nên vô cùng lo lắng nếu hàng hóa không vận chuyển ra sân bay để xuất đi được thì thiệt hại rất lớn”, đại diện công ty này cho hay.