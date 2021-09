Thương nhân Trung tâm thương mại dịch vụ An Đông (chợ An Đông), quận 5 cho biết vừa nhận được thông báo lấy ý kiến khảo sát của Ban quản lý chợ để chuẩn bị cho việc mở bán trở lại sau ngày 1-10. Nội dung khảo sát gồm các thông tin như khu vực kinh doanh, đã từng bị nhiễm COVID-19 hay chưa, đã tiêm vắc-xin chưa, có đồng ý ra kinh doanh không...

Bà Thái Trang, chủ ba sạp kinh doanh thời trang chợ An Đông cho biết, với các nội dung khảo sát như trên thì sạp của bà đảm bảo đáp ứng tiêu chí. Hiện nay thương nhân chợ An Đông mong các ngành nghề được mở cửa hoạt động trở lại với tiêu chí an toàn được đặt lên hàng đầu và nghiêm túc chấp hành các quy định về chống dịch.

Tuy nhiên, trong bộ tiêu chí dành cho các trung tâm thương mại và chợ truyền thống có một số tiêu chí như phải giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc là 2m. Người đã nhiễm COVID-19 thời gian khỏi bệnh là dưới 180 ngày phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện lưu thông. Xét nghiệm COVID-19 cho người lao động ít nhất 7 ngày/lần…



Người dân quận 5 mua thực phẩm tại chợ lưu động. ẢNH: TÚ UYÊN

Bà Trang thắc mắc: hiện nay thương nhân đang kinh doanh trên diện tích một quầy sạp là 2m1, vậy để đảm bảo khoảng cách an toàn theo tiêu chí, chợ sẽ cho thương nhân bán luân phiên hay thế nào? Một sạp chỉ cho một người bán hay được hai người? Người đã bị nhiễm COVID-19 có cần phải đủ thời gian dưới 180 ngày mới được ra kinh doanh không? Với quy định phải xét nghiệm bảy ngày/lần thì phí xét nghiệm thương nhân có được hỗ trợ không?...

Ngoài ra, khi chợ hoạt động trở lại, nếu phát hiện có ca nhiễm ở sạp nào đó thì sạp kế bên có bị đưa đi cách ly tập trung không? Toàn bộ khu vực nơi sạp có ca nhiễm sẽ phải đóng cửa hay chỉ đóng những sạp kế bên?

“Vừa qua Bộ Tài chính đề xuất cho các nhân, hộ kinh doanh được miễn thuế sáu tháng, Sở Công thương đã đề xuất hỗ trợ sáu tháng tiền phí sử dụng diện tích bán hàng. Vậy khi thương nhân ra kinh doanh có được hưởng chính sách trên và nếu có sẽ áp dụng hỗ trợ từ 31-5 hay tính bắt đầu ngày mở cửa lại? Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến khó lường, việc muốn vực dậy chợ An Đông phát triển như trước đây cần một thời gian dài với sự giúp sức từ UBND quận 5 và ban quản lý”, bà Trang nói.

Một số tiểu thương khác chia sẻ, khi dịch COVID-19 tại TP.HCM bùng phát những người phụ việc cho thương nhân tại chợ đã về quê nhưng ở địa phương những người này lại chưa được tiêm ngừa.

Do đó, khi thành phố mở cửa, nếu vận tải hành khách giữa các tỉnh và TP.HCM đi lại bình thường nhưng với điều kiện phải tiêm đầy đủ vaccine thì người phụ việc muốn quay lại cũng khó khăn. Đây là điều thương nhân lo lắng.

Bên cạnh đó, sau khi Ban quản lý chợ lấy ý kiến khảo sát trình UBND quận, thương nhân chưa biết thời gian nào chợ sẽ mở, mở như thế nào. Đặc biệt, yếu tố quan trọng là phải cho khách hàng vào chợ mua sắm. Ví dụ các tỉnh miền Trung hết dịch, không có dịch thì khách hàng từ những địa phương đó có thể đến chợ để chọn hàng hóa hay không, vì phải có sự tương tác giữa người bán và người mua. Nếu mở chợ mà không cho khách đến mua sắm thì tiểu thương không thể kinh doanh.