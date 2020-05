Chợ An Đông hỗ trợ tiểu thương vượt qua COVID-19

Ngày 21-5, tiểu thương Trung tâm thương mại dịch vụ An Đông (chợ An Đông) cho biết nhận được văn bản do ông Đinh Hồ Duy Ngọc, Trưởng ban quản lí chợ An Đông kí, gửi đến tập thể tiểu thương chợ An Đông về việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với thương nhân bị ảnh hưởng kinh doanh bởi dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, nhằm hỗ trợ thương nhân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng COVID-19, trước mắt ban quản lí chợ sẽ không thực hiện thu giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng trong tháng 4 và tháng 5.

Miễn 100% tiền dịch vụ thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; miễn 100% tiền điện máy lạnh; miễn 100% tiền sử nhà vệ sinh công cộng; giảm 50% tiền vệ sinh quét dọn.

Đối với những hộ đã thanh toán các khoản nêu trên trong tháng 4-2020, ban quản lí sẽ thực hiện việc khấu trừ lại trong kỳ thu tiếp theo.



Các sạp tại chợ An Đông đóng cửa trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội



Một số sạp tạm nghỉ trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội vẫn phải đóng thuế tháng 4

Trước đó ngày 22-4, tập thể tiểu thương chợ An Đông đã làm đơn thỉnh nguyện gửi Thường trực UBND Quận 5, Chi cục thuế quận 5, Ban quản lí chợ An Đông xin miễn thuế tháng 4 và các khoản chi phí quản lí quầy sạp.

Đồng thời, tiểu thương miễn tiền máy lạnh; tiền vệ sinh chung; tiền vệ sinh quét dọn, tiền chất thải rắn. Miễn phí sáu tháng phí sử dụng diện tích bán hàng kể từ tháng 4-2020. Giảm thuế cho tiểu thương trong chợ từ tháng 5,6,7.