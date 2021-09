Không mở ồ ạt nhưng cũng không để lỡ nhịp Ngày 17-9, làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng hiện tỉnh có nhiều công nhân trở về từ TP.HCM để tránh dịch kể từ khi đợt dịch thứ tư xảy ra. Vì vậy, ông đề nghị Tiền Giang mở kênh phối hợp với TP.HCM để đưa NLĐ của tỉnh trở lại TP làm việc một cách an toàn khi TP mở lại sản xuất, kinh doanh. Phó Thủ tướng cũng cho rằng dứt khoát không được chủ quan, nóng vội, mở ra ồ ạt mà để tái lây nhiễm rồi lan ra diện rộng trong cộng đồng. Tuy nhiên, nếu đã an toàn rồi mà cứ do dự không mở dần ra, khiến đời sống của nhân dân, sản xuất bị lỡ nhịp thì đó là lãng phí nguồn lực, công sức chống dịch của Nhà nước và nhân dân.