Danh sách 27 chợ truyền thống đang hoạt động đến 30-7 1. Chợ Thái Bình, 111 Phạm Ngũ Lão, quận 1. 2. Chợ Ba Bầu, Tô Ký, khu phố 3, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. 3. Chợ An Phú Đông, Lô 38, tờ bản đồ số 5, khu phố 1, phường An Phú Đông, quận 12. 4. Chợ Thạnh Xuân, đường Tô Ngọc Vân, quận 12 5. Chợ Ngã tư Ga, Ngã tư Ga khu phố 3, phường Thạnh Lộc, quận 12. 6. Chợ Kiến Thành, đường số 19, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. 7. Chợ Bà Chiểu, 40 Diên Hồng, quận Bình Thạnh. 8. Chợ Văn Thánh (mới) 152/17 đường D1, quận Bình Thạnh. 9. Chợ Hạnh Thông Tây, 10/2 Quang Trung, quận Gò Vấp. 10. Chợ Đệm, A 13/2 Hương lộ 8, Khu phố 1, xã Tân Túc, huyện Bình Chánh. 11. Chợ Tân Đoàn Việt (Phong Phú) B5/120B Quốc Lộ 50, ấp 2, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh. 12. Chợ Hưng Long, D16/4 Ấp 4, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh. 13. Chợ Quy Đức, Tổ 5 ấp 1, Quốc lộ 50, xã Quy Đức, huyện Bình Chánh. 14. Chợ Vĩnh Lộc A, ấp 4, Quách Điêu, Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. 15. Chợ Tam Thôn Hiệp, Ấp An Lộc, xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ. 16. Chợ Đồng Hòa, Ấp Đồng Hòa, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ. 17. Chợ Long Thạnh, Ấp Long Thạnh, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ. 18. Chợ An Thới Đông, Ấp An Đông (Tổ 3 Ấp An Bình), xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ. 19. Chợ Bình Khánh, Rừng Sác (Ấp Bình Thuận), xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ 20. Chợ Cần Giờ, Duyên Hải, khu phố Hưng Thạnh, xã Cần Thạnh, huyện Cần Giờ. 21. Chợ Hòa Hiệp, Ấp Hòa Hiệp, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ 22. Chợ Lý Nhơn, Ấp Lý Thái Bửu, xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ. 23. Chợ Lô 6, Ấp Lô 6, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi. 24. Chợ Trung An, Ấp Chợ, xã Trung An, huyện Củ Chi. 25. Chợ Trung Lập Thượng, Ấp Trung Hiệp Thạnh, Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi. 26. Chợ Phú Hòa Đông, Tỉnh lộ 15, ấp Chợ, Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi. 27. Chợ Củ Chi, Quốc lộ 22, khu phố 5, Thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi.