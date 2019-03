TP.Hồ Chí Minh quảng bá du lịch tại Đức, Pháp

Năm 2018 du lịch TP.HCM thu về 140 ngàn tỉ đồng Năm 2018 TP.HCM đón 7,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 17,38% so với năm 2017. Khách du lịch nội địa đến thành phố năm 2018 ước đạt 29 triệu lượt, tăng 16,07% so với năm 2017. Tổng doanh thu ngành du lịch (nhà hàng, lưu trú, lữ hành) năm 2018 ước đạt 140.000 tỉ đồng tương đương 603 triệu đô la Mỹ, tăng 21,55% so với cùng kỳ.