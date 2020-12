Tranh cãi về mở cửa cho nước ngoài bán xăng

Đề xuất không bổ sung xăng dầu mini Để bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho các địa bàn vùng sâu, vùng xa, dự thảo Nghị định số 83/2014 đã bổ sung theo hướng quy định điều kiện và khu vực được phép hoạt động của các phương tiện bán xăng dầu mini (sau khi đã được kiểm định an toàn theo quy định và chỉ được bán ở vùng sâu, vùng xa). Tuy vậy, Bộ Công an cho rằng nếu để mô hình này hoạt động sẽ tiềm ẩn yếu tố mất an toàn, ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, hệ thống cửa hàng xăng dầu hiện nay khoảng 17.000, đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ. Do đó, Bộ Công an đề nghị không cần bổ sung loại hình này.