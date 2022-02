Do hết xăng, nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại các địa phương như An Giang, TP.HCM... phải tạm ngưng hoạt động.

Tại An Giang, trên địa bàn huyện Thoại Sơn, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) ghi nhận 7 trường hợp cửa hàng (thuộc hệ thống PVoil) không còn xăng để bán cho người tiêu dùng, phải ngừng hoạt động. Các trường hợp này đều có báo cáo gửi về Phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND huyện Thoại Sơn và Sở Công thương tỉnh An Giang) theo quy định.

Trên địa bàn huyện Châu Thành, lực lượng QLTT ghi nhận 5 trường hợp ngưng hoạt động cũng với lý do hết xăng, nguồn cung không được cung cấp kịp thời. Tất cả đều thuộc hệ thống PVOil.



Tạm ngưng hoạt động, nhiều cây xăng trên địa bàn An Giang bị lực lượng QLTT kiểm tra. Ảnh: DMS

Trước đó, PVoil đã gửi thông báo cho đại lý với nội dung: “Kính gửi quý khách hàng! Do tàu xăng dầu không về kịp, Kho An Giang dừng cung cấp xăng 95 cho đến khi có thông báo mới, dầu Do và E5 vẫn cung cấp bình thường”.

Trên địa bàn huyện Châu Phú, lực lượng QLTT An Giang ghi nhận 1 trường hợp ngưng hoạt động là Hộ kinh doanh xăng dầu Nguyễn Văn Que, thuộc hệ thống Petrolimex An Giang với lý do hết xăng, nguồn cung không được cung cấp kịp thời.

Tại TP.HCM, báo cáo của Cục QLTT TP.HCM cho biết thành phố có 548 cửa hàng kinh doanh xăng dầu vẫn đang kinh doanh bình thường. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có một số cây xăng tạm ngưng hoạt động với lý do thiếu xăng RON 95 để bán.

Đơn cử như tại Trạm Xăng dầu Phú Định K26 (thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM), quản lý cửa hàng cho biết do bồn chứa xăng còn ít, chỉ đủ cung cấp cho các xe có ký hợp đồng với đơn vị nên đơn vị phải kéo rào để khách vãng lai không vào mua xăng.

Công ty TNHH TMDV Biên Khoa (địa chỉ số 69/10X Phạm Văn Chiêu, phường 14, Quận Gò Vấp), cũng ngưng kinh doanh xăng do nguồn cung hạn chế, chỉ còn bán dầu. Theo doanh nghiệp cho biết thì sáng ngày 8-2 xăng sẽ về đến cửa hàng bán bình thường.

Tại Công ty TNHH TMDV Biên Khoa (số 10A Hà Huy Giáp phường Thạnh Xuân Quận 12) cũng ngưng kinh doanh xăng từ chiều ngày 7-2 do nguồn cung xăng hạn chế nên xăng về chậm, hiện tại chỉ còn bán dầu – mở cửa bán bình thường. Theo doanh nghiệp cho biết thì sáng ngày 8-2 xăng sẽ về đến cửa hàng bán bình thường.

Cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết đã phối hợp Sở Công Thương TP.HCM nắm tình hình về cung ứng xăng dầu trong những ngày qua và được biết, do nguồn cung ứng xăng bị hạn chế, chiết khấu bán hàng gần như không còn dẫn đến bán lẻ xăng dầu bị lỗ. Thương nhân phân phối xăng dầu phản ánh gặp khó khăn trong việc mua xăng để cung ứng cho đại lý hoặc thương nhân nhận quyền, khả năng có một số cửa hàng xăng dầu đứt nguồn xăng RON 95 dẫn đến sẽ ngừng bán.

Ngày 8-2, trao đổi với PLO, ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết việc một số điểm bán xăng dầu treo biển hết hàng xuất hiện từ trước Tết Nguyên đán do nguồn cung xăng dầu bị ảnh hưởng từ việc Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn cắt giảm công suất.

Ông Đông cho biết Bộ Công Thương đã nắm được thực trạng này và có báo cáo đánh giá gửi Chính phủ nhằm có phương án xử lý.

"Chúng tôi đã trao đổi với các đầu mối, nguyên tắc là đảm bảo tổng cung, giao nhiệm vụ cho từng đầu mối để có nguồn hàng nhanh nhất, sớm nhất" - ông Đông nói.

Được biết chiều nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cũng chủ trì cuộc họp về tình hình cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước.