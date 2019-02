Việt Nam tăng cấp trên bảng xếp hạng tự do kinh tế

Việt Nam đã tăng 2,2 điểm, đạt 55,3 điểm so với năm ngoái, nguyên nhân có sự gia tăng sức khỏe tài khóa , tự do về đầu tư. Nền kinh tế Việt Nam có sự tăng tốc nhanh trong năm 2018 và hưởng lợi đến từ chuỗi cung ứng mới do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung.