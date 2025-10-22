Cách trải nghiệm trình duyệt ChatGPT Atlas của OpenAI

Không chỉ hỗ trợ tìm kiếm thông minh, trình duyệt ChatGPT Atlas còn cho phép người dùng tóm tắt, phân tích và tương tác với nội dung đang mở (hiểu ngữ cảnh), tương tự như cách mà trình duyệt Dia đã làm trước đó.

Cách trải nghiệm trình duyệt ChatGPT Atlas

Đầu tiên, bạn hãy truy cập vào địa chỉ https://chatgpt.com/atlas và nhấn Download for macOS. Hiện tại trình duyệt này chỉ có sẵn cho người dùng macOS, nếu đang sử dụng các hệ điều hành khác như Windows/Android và iOS, bạn đọc cần chờ thêm một thời gian nữa.

Khi cài đặt và đăng nhập tài khoản ChatGPT, Atlas có thể nhập toàn bộ bookmark và lịch sử lướt web từ trình duyệt Chrome hoặc Safari.

OpenAI ra mắt trình duyệt AI mới.

ChatGPT Atlas có gì mới?

Trang New Tab (thẻ mới) của trình duyệt không còn là ô nhập địa chỉ truyền thống, mà đã trở thành công cụ hỏi - đáp theo ngữ cảnh. Tức là người dùng có thể đặt câu hỏi và nhận ngay kết quả dưới nhiều dạng, đơn cử như văn bản, liên kết, hình ảnh, video hoặc tin tức… trong cùng một giao diện. Cách tổ chức này giúp bạn đối chiếu thông tin nhanh hơn, hạn chế việc phải mở quá nhiều tab cùng lúc.

Trình duyệt ChatGPT Atlas được tích hợp nhiều tính năng AI thông minh. Ảnh: MINH HOÀNG

So với các trình duyệt khác, ChatGPT Atlas có khả năng hiểu ngữ cảnh, nội dung trang mà bạn đang mở. Để sử dụng, người dùng chỉ cần nhấp vào tùy chọn Ask ChatGPT ở góc phải, tại đây, bạn có thể yêu cầu AI tóm tắt bài viết, giải thích thuật ngữ, trích số liệu hoặc viết lại một đoạn văn theo phong cách khác mà không cần rời trang.

Người dùng có thể hỏi đáp liên quan đến nội dung đang mở thông qua thanh bên. Ảnh: MINH HOÀNG

Với những ai thường xuyên đọc báo, làm nghiên cứu hay viết nội dung, tính năng này giúp tiết kiệm đáng kể thời gian tổng hợp thông tin.

Atlas cũng giới thiệu tính năng “Memories”, bộ nhớ ngữ cảnh tùy chọn, cho phép ghi lại các chủ đề bạn đang nghiên cứu, từ khóa, mốc thời gian hoặc nguồn tham khảo.

Một chức năng khác đáng chú ý khác là “Agent Mode”. Ở chế độ này, ChatGPT Atlas có thể tự động thực hiện một số thao tác cơ bản theo yêu cầu, chẳng hạn mở tab mới, điền biểu mẫu, tổng hợp danh sách liên kết hoặc điều hướng giữa các trang. Đây là công cụ hữu ích cho sinh viên, nhà nghiên cứu hoặc phóng viên khi cần rà soát nguồn và sắp xếp tài liệu nhanh.

Để đảm bảo an toàn, OpenAI không cho phép Agent Mode truy cập hệ thống tập tin, cài đặt tiện ích hay thực hiện hành động nhạy cảm nếu chưa có xác nhận từ người dùng.

Bật Agent Mode trong phần cài đặt trình duyệt ChatGPT Atlas. Ảnh: MINH HOÀNG

