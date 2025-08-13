Tin công nghệ 13-8: Người dùng Samsung than thở vì lỗi camera trên One UI 8

(PLO)- Tin công nghệ 13-8 sẽ có các nội dung như Người dùng Samsung than thở vì lỗi camera trên One UI 8, thị trường gia dụng thông minh đang lên ngôi, Elon Musk tố Apple thiên vị OpenAI, Apple phản pháo, Google phát hành bản cập nhật khẩn cấp cho 3,5 tỉ người dùng Chrome.

1. Người dùng Samsung than thở vì lỗi camera trên One UI 8

Chia sẻ trên diễn đàn Samsung, một số người dùng Galaxy S25 Ultra (One UI 8 beta 4) cho biết họ đã phát hiện ra một lỗi camera kì lạ. Cụ thể, khi chụp ảnh mặt trăng với mức zoom 30x trở lên, hình ảnh thu được sẽ tự chuyển sang màu tím và mờ hơn so với phiên bản One UI 7 trước đó.

Sự cố này nhanh chóng gây chú ý trên các diễn đàn công nghệ, đặc biệt khi nhiều người dùng tại Mỹ, Anh và Ấn Độ đồng loạt phản ánh.

Theo ghi nhận, lỗi xuất hiện khi tính năng Tối ưu hóa Thông minh (Smart Optimization) được đặt ở mức Tối đa. Khi người dùng zoom quá 30 lần, thuật toán xử lý hình ảnh dường như gặp trục trặc, khiến mặt trăng chuyển màu và mất chi tiết. Đây là lỗi hài hước nhưng cũng gây không ít khó chịu cho những ai yêu thích chụp ảnh thiên văn bằng smartphone.

Nhóm phát triển beta của Samsung đã lên tiếng xin lỗi, đồng thời khuyến nghị người dùng tạm thời chuyển Tối ưu hóa Thông minh về mức thấp hơn để tránh gặp phải hiện tượng “Mặt trăng tím”.

Kỷ Nguyên Số sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất về sự cố này và các bản vá từ Samsung trong thời gian tới.

Tin công nghệ 13-8: One UI 8 gây lỗi camera khi chụp mặt trăng. Ảnh: Fiyero1988

2. Thị trường gia dụng thông minh đang lên ngôi

Việt Nam đang trở thành điểm nóng mới của thị trường công nghệ gia dụng nhờ tốc độ đô thị hóa nhanh, tầng lớp trung lưu mở rộng và mức chi tiêu cho thiết bị thông minh tăng đều qua từng năm.

Theo Statista, doanh thu mảng thiết bị gia dụng tại Việt Nam dự kiến đạt hơn 9,15 tỉ USD vào năm 2025. Riêng phân khúc smart appliances được dự báo tăng trưởng kép trên 11% mỗi năm giai đoạn 2024 - 2028, phản ánh xu hướng kết hợp giữa tiện ích gia dụng và công nghệ kết nối.

Hiện nay, người dùng Việt, đặc biệt ở các thành phố lớn, có xu hướng tìm kiếm sản phẩm đa năng, dễ sử dụng nhưng vẫn đảm bảo thiết kế đẹp và tính năng hiện đại.

Tin công nghệ 13-8: Người dùng hiện nay có xu hướng chọn đồ gia dụng thông minh.

Mới đây, Bear - một thương hiệu gia dụng thông minh đến từ Trung Quốc đã bất ngờ mở cửa hàng chính hãng đầu tiên tại TP.HCM. Có thể thấy, việc này không chỉ tăng độ nhận diện thương hiệu, mà còn để thử nghiệm mô hình kết hợp bán lẻ trực tiếp với thương mại điện tử, một xu hướng đang thịnh hành ở châu Á.

Được biết, đơn vị vận hành brandshop Bear Plus là Di Động Việt, một hệ thống phân phối điện thoại khá quen thuộc.

Việt Nam cũng được xem là thị trường “bản lề” trước khi mở rộng sang các quốc gia lân cận nhờ quy mô dân số gần 100 triệu người, tỉ lệ tiếp cận internet và thiết bị di động cao, cùng mức độ sẵn sàng đón nhận sản phẩm mới thuộc top đầu Đông Nam Á.

Tin công nghệ 13-8: Trải nghiệm đồ gia dụng thông minh trước khi mua.

3. Elon Musk tố Apple thiên vị OpenAI, Apple phản pháo

Apple vừa lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Elon Musk về việc App Store ưu ái các ứng dụng AI của OpenAI hơn đối thủ.

Trước đó, Elon Musk, CEO của xAI đã đe dọa kiện Apple, cho rằng hãng “hành xử theo cách khiến bất kỳ công ty AI nào ngoài OpenAI đều không thể đạt vị trí số 1 trên App Store”.

Apple và OpenAI đã ký kết hợp tác vào năm ngoái để đưa ChatGPT vào các sản phẩm như Siri và hệ điều hành iOS. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng cho thấy App Store thiên vị OpenAI. Thực tế, các ứng dụng AI như Perplexity và DeekSeek cũng từng đứng đầu bảng xếp hạng App Store trong năm qua.

Gần đây, Apple cũng bị tòa án liên bang Mỹ chỉ trích trong vụ kiện với Epic Games vì chưa thực hiện các thay đổi chính sách theo yêu cầu của tòa.

Tin công nghệ 13-8: Elon Musk tố Apple thiên vị OpenAI, Apple phản pháo.

4. Google phát hành bản cập nhật khẩn cấp cho 3,5 tỉ người dùng Chrome

Google vừa phát hành bản cập nhật bảo mật mới dành cho trình duyệt Chrome, kêu gọi người dùng cài đặt ngay để bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Theo đó, phiên bản Chrome Stable đã được nâng cấp lên 139.0.7258.127/.128 trên Windows, Mac và 139.0.7258.127 trên Linux. Bản cập nhật này sẽ được triển khai đến người dùng trong những ngày tới.

Lý do Google thúc giục người dùng cập nhật là hãng đã khắc phục 6 lỗ hổng bảo mật, trong đó có 3 lỗi được đánh giá mức độ nghiêm trọng cao. Đáng chú ý, đây là lần cập nhật thứ ba liên tiếp trong vòng hai tuần, phản ánh nỗ lực liên tục của Google nhằm tăng cường an toàn cho trình duyệt phổ biến nhất thế giới.

Người dùng Chrome cần kiểm tra và cập nhật trình duyệt ngay lập tức để đảm bảo an toàn trước các nguy cơ tấn công mạng ngày càng tinh vi.

Tin công nghệ 13-8: Người dùng Chrome cần cập nhật ngay lập tức. Ảnh: TIỂU MINH

