Perplexity muốn thâu tóm trình duyệt Chrome, Google phản ứng thế nào?

(PLO)- Startup Perplexity vừa gây chấn động giới công nghệ khi công khai đề xuất mua lại trình duyệt Chrome của Google với giá 34,5 tỉ USD, một con số gần gấp đôi giá trị định giá hiện tại của chính công ty (18 tỉ USD).

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Google đang đối mặt với áp lực pháp lý lớn từ Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) liên quan đến vụ kiện chống độc quyền, với một trong những đề xuất là buộc Google phải bán Chrome nhằm tạo sân chơi công bằng hơn cho thị trường tìm kiếm trực tuyến.

Theo xác nhận từ đại diện Perplexity, đề nghị này hoàn toàn nghiêm túc và đã được gửi tới Google dưới dạng một thỏa thuận không ràng buộc.

Công ty khẳng định có nhiều quỹ đầu tư lớn sẵn sàng tài trợ toàn bộ thương vụ, dù danh tính các nhà đầu tư chưa được tiết lộ. Nếu thành công, Perplexity cam kết duy trì Chrome cho người dùng trong ít nhất 100 tháng, giữ nguyên quyền lựa chọn công cụ tìm kiếm mặc định và đầu tư thêm 3 tỉ USD vào Chromium (nền tảng mã nguồn mở tạo nên Chrome) trong hai năm tới.

Perplexity muốn thâu tóm trình duyệt Chrome. Ảnh: AI

Perplexity được thành lập năm 2022, nổi lên nhờ công cụ tìm kiếm ứng dụng trí tuệ nhân tạo, cạnh tranh trực tiếp với Google Search, ChatGPT, Microsoft Copilot và các "ông lớn" AI khác.

Gần đây, Perplexity còn ra mắt trình duyệt AI Comet, hướng tới cá nhân hóa trải nghiệm lướt web và kết nối đa nền tảng cho người dùng. Được hậu thuẫn bởi các quỹ đầu tư mạo hiểm hàng đầu như Bessemer, Accel, cùng các đối tác chiến lược như Nvidia, SoftBank, Perplexity đang nuôi tham vọng trở thành thế lực mới trong lĩnh vực tìm kiếm và trình duyệt web.

Perplexity giới thiệu trình duyệt Comet, được tích hợp AI và nhiều công cụ hữu ích. Ảnh: TIỂU MINH

Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định khả năng Google bán Chrome là cực kỳ thấp, bởi Chrome không chỉ là trình duyệt phổ biến nhất thế giới mà còn là "cửa ngõ" thu thập dữ liệu phục vụ quảng cáo, nguồn thu lớn của Google.

Đại diện Google chưa đưa ra bình luận chính thức, song trước đó công ty từng phản đối mạnh mẽ mọi đề xuất chia tách Chrome, cho rằng việc này sẽ gây tổn hại đến người dùng và an ninh mạng.

Trước đó, Perplexity từng đề xuất mua lại TikTok khi ứng dụng này đối mặt nguy cơ bị cấm tại Mỹ nếu không được ByteDance chuyển nhượng cho một công ty ngoài Trung Quốc. Ngược lại, bản thân Perplexity cũng là mục tiêu được các tập đoàn lớn như Meta, Apple "dòm ngó" mua lại.

Dù phần lớn nhận định đây chỉ là chiêu PR táo bạo nhằm nâng tầm thương hiệu, động thái của Perplexity vẫn cho thấy cuộc đua quyền lực giữa các công ty AI và Big Tech đang ngày càng nóng bỏng, đặc biệt trong bối cảnh các mô hình AI thế hệ mới đang định hình lại cách con người tiếp cận và sử dụng Internet.

