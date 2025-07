Tin công nghệ 14-7: Samsung có thể từ bỏ mẫu Plus giống như Apple.

(PLO)- Tin công nghệ 14-7 sẽ có các nội dung như Samsung có thể từ bỏ mẫu Plus giống như Apple, Huawei âm thầm xây GPU, thách thức cả Nvidia, Garmin dẫn đầu thị phần đồng hồ thông minh cao cấp.

1. Samsung có thể từ bỏ mẫu Plus giống như Apple

Theo một tin đồn trên Weibo, nhiều khả năng Samsung sẽ nói lời chia tay với dòng Galaxy Plus. Đây được xem là động thái định hình lại chiến lược sản phẩm, tương tự như những gì Apple đang chuẩn bị làm với dòng iPhone 17.

Theo đó, Apple dự kiến sẽ từ bỏ iPhone 16 Plus do doanh số yếu và thay thế bằng mẫu iPhone 17 Air siêu mỏng trong năm 2025. Bộ tứ iPhone năm sau sẽ gồm iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc được cho là sẽ áp dụng chiến lược tương tự, thay thế mẫu Galaxy S25 Plus bằng mẫu Galaxy S26 Edge siêu mỏng.

Dòng Galaxy S năm sau nhiều khả năng sẽ gồm ba phiên bản, Galaxy S26, S26 Edge và S26 Ultra. Trong đó, phiên bản Edge sẽ đóng vai trò là mẫu máy thiết kế mỏng nhẹ, thời trang, tương đương với phiên bản Air của Apple.

Cả S25+ và S25 Edge đều có cùng kích thước màn hình 6,7 inch, chip Snapdragon 8 Gen 3 và camera chính 50 MP. Nhưng Edge nổi bật nhờ khung titan, bỏ camera tele và hướng đến thiết kế mỏng nhẹ hơn.

2. Huawei âm thầm xây GPU, thách thức cả Nvidia

Trong một bước đi chiến lược đầy tham vọng, Huawei được cho là đang phát triển GPU Ascend 920 thế hệ mới, một bộ xử lý không chỉ dành riêng cho trí tuệ nhân tạo (AI), mà còn có thể xử lý đa tác vụ như một GPU truyền thống. Đây được xem là nỗ lực nhằm vượt qua các giới hạn hiện tại của chip AI chuyên dụng và vươn lên cạnh tranh trực tiếp với các ông lớn như Nvidia.

Từ trước đến nay, Huawei chủ yếu bán chip Ascend tại thị trường Trung Quốc, đặc biệt là dòng Ascend 910, sản phẩm tận dụng khoảng trống mà lệnh cấm thương mại của Mỹ để lại, khiến Nvidia không thể cung cấp chip AI cao cấp tại đây. Tuy nhiên, theo báo cáo của The Information, Huawei không dừng lại ở việc lấp khoảng trống đó mà đang nhắm đến một mục tiêu lớn hơn là tạo ra GPU đa năng có thể phục vụ mọi tác vụ từ AI đến tính toán dữ liệu.

Ascend 920 dự kiến sẽ hỗ trợ cả các tiêu chuẩn phần mềm phổ biến hiện nay như CUDA, nền tảng được Nvidia phát triển và hiện thống trị lĩnh vực AI. Nếu Huawei có thể xây dựng một lớp phần mềm trung gian để chạy mã CUDA trên phần cứng của mình, hãng sẽ giúp các nhà phát triển dễ dàng chuyển đổi hệ thống mà không tốn quá nhiều công sức hay chi phí.

Không dừng lại ở đó, công ty còn được cho là đang nghiên cứu các tính năng phần cứng từ cả Nvidia và AMD nhằm tăng tính tương thích với các chuẩn công nghiệp hiện tại. Điều này mở ra cánh cửa để Huawei không chỉ cạnh tranh ở sân nhà mà còn vươn ra thị trường toàn cầu.

3. Garmin dẫn đầu thị phần đồng hồ thông minh cao cấp

Một báo cáo mới từ IDC cho thấy Garmin đã vượt qua nhiều đối thủ để chiếm 32% thị phần đồng hồ thông minh tại Việt Nam năm 2024 (tính theo giá trị), trở thành thương hiệu dẫn đầu phân khúc cao cấp. Cùng thời điểm, lượng người dùng Garmin tại Việt Nam tăng 50% so với cùng kỳ, đạt mốc 480.000 người, mức tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đáng chú ý, xu hướng sử dụng đồng hồ thông minh tại Việt Nam đang có sự dịch chuyển rõ rệt. Người dùng không còn xem đây chỉ là thiết bị thông báo hay đo nhịp tim đơn giản, mà là công cụ theo dõi sức khỏe toàn diện và hỗ trợ tập luyện cá nhân hóa.

Theo khảo sát của Cimigo, người tiêu dùng thu nhập cao tại Việt Nam chọn smartwatch dựa trên 3 tiêu chí gồm theo dõi sức khỏe (nhịp tim, giấc ngủ, SpO2), hỗ trợ thể thao (GPS, calories, hiệu suất tập luyện) và tính năng thông minh (gọi, thông báo, nhạc).

Ngoài ra, Việt Nam được dự đoán sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng thị trường smartwatch ở mức 15-18%/năm đến 2030.

