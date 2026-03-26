1. Sanyo bất ngờ trở lại thị trường Việt Nam

Sanyo vừa chính thức trở lại thị trường Việt Nam, tập trung vào nhóm người dùng trẻ và không gian sống hiện đại. Sau giai đoạn gắn liền với hệ sinh thái của Panasonic, thương hiệu này đang được định vị lại như một dòng sản phẩm độc lập, giữ lại nền tảng kỹ thuật Nhật Bản nhưng tiếp cận theo hướng đơn giản, dễ dùng hơn.

Lần này, Sanyo không chọn cách nói nhiều về công nghệ mà đi thẳng vào trải nghiệm sử dụng thực tế với tâm điểm là dòng điều hòa Comfort Series, hướng đến nhu cầu phổ biến như làm mát nhanh, vận hành êm và tiết kiệm điện trong sinh hoạt hằng ngày.

Thiết bị được trang bị chế độ làm lạnh nhanh, có thể hạ nhiệt đáng kể chỉ sau khoảng một phút hoạt động, phù hợp với điều kiện thời tiết nóng tại Việt Nam. Hệ thống cánh đảo gió rộng giúp luồng khí phân bổ đều trong phòng, tránh tình trạng lạnh cục bộ. Đi kèm đó là chế độ vận hành yên tĩnh, giảm độ ồn xuống mức thấp, phù hợp với không gian cần sự tập trung hoặc nghỉ ngơi.

Một điểm đáng chú ý khác là khả năng tự điều chỉnh theo thói quen sử dụng. Thiết bị có thể ghi nhận hành vi người dùng để tối ưu chế độ làm mát, từ đó giảm điện năng tiêu thụ mà không ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm. Theo thông tin công bố, mức tiết kiệm điện có thể đạt khoảng hơn 20% trong điều kiện sử dụng phù hợp.

Ngoài ra, máy cũng tích hợp bộ lọc bụi mịn, góp phần cải thiện chất lượng không khí trong không gian kín.

Việt Nam được xem là một trong những thị trường trọng điểm trong giai đoạn mới của thương hiệu. Với sự thay đổi về định vị và cách tiếp cận người dùng, Sanyo đang thử một hướng đi khác, nhắm vào nhu cầu thực tế thay vì chỉ cạnh tranh bằng thông số kỹ thuật.

Tin công nghệ 26-3: Sanyo bất ngờ trở lại thị trường Việt Nam.

2. Mẫu TV Mini LED đáng mua nhất phân khúc

Xiaomi vừa chính thức mở bán 2 dòng sản phẩm mới là TV S Mini LED 2026 Series và Smart Display S Mini LED 2026 Series tại thị trường Việt Nam, bổ sung lựa chọn cho người tiêu dùng với kích thước trải dài từ 55 inch đến 98 inch.

Điểm chung của hai dòng sản phẩm này là công nghệ QD Mini LED, kết hợp chấm lượng tử và hệ thống đèn nền Mini LED. Trên dòng TV S Mini LED 2026, màn hình được chia tối đa 512 vùng làm tối cục bộ, giúp kiểm soát ánh sáng chính xác hơn theo từng khu vực. Nhờ đó, hình ảnh có độ tương phản rõ ràng, chi tiết ở cả vùng sáng và vùng tối được giữ lại tốt hơn khi xem nội dung thực tế.

Độ sáng tối đa đạt 1200 nits, đủ để hiển thị rõ trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau. Kết hợp với dải màu rộng, TV có thể đáp ứng các nhu cầu phổ biến như xem phim, thể thao hoặc chương trình truyền hình. Tần số quét cao cũng giúp hình ảnh chuyển động mượt hơn trong các cảnh nhanh.

Ở phân khúc màn hình lớn, Xiaomi Smart Display S Mini LED 2026 Series cũng được nâng số vùng làm tối lên đến 880 vùng, giúp cải thiện khả năng kiểm soát ánh sáng trên các màn hình 85 và 98 inch. Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi hiển thị nội dung có độ tương phản cao hoặc nhiều chi tiết phức tạp.

Cả hai dòng TV đều tích hợp Google TV, cho phép truy cập các nền tảng nội dung quen thuộc và điều khiển bằng giọng nói. Người dùng cũng có thể chia sẻ nội dung từ điện thoại lên màn hình lớn thông qua các tính năng kết nối sẵn có.

Tại Việt Nam, Xiaomi TV S Mini LED 2026 Series có giá khởi điểm từ 14,99 triệu đồng và được ưu đãi còn 11,99 triệu đồng trong giai đoạn đầu mở bán.

Tin công nghệ 26-3: Nhiều lựa chọn giá rẻ cho người dùng thích TV màn hình lớn.

3. Google cho phép tạo bài hát dài đến 3 phút bằng AI

Google vừa triển khai mô hình tạo nhạc mới Lyria 3 Pro trong ứng dụng Gemini, cho phép người dùng tạo ra các bài hát dài hơn và chi tiết hơn chỉ từ mô tả bằng văn bản.

Trước đó, phiên bản Lyria 3 chỉ tạo được các đoạn nhạc ngắn khoảng 30 giây. Với bản nâng cấp này, thời lượng đã được kéo dài lên tối đa khoảng 3 phút, mở ra khả năng tạo nội dung hoàn chỉnh hơn thay vì chỉ dừng ở bản demo ý tưởng.

Điểm đáng chú ý của Lyria 3 Pro nằm ở khả năng hiểu cấu trúc bài hát tốt hơn. Người dùng có thể yêu cầu chi tiết từng phần như mở đầu, điệp khúc hay đoạn chuyển, thay vì chỉ mô tả chung chung như trước. Điều này giúp AI tạo ra bản nhạc có bố cục rõ ràng và gần với sản phẩm thực tế hơn.

Google cũng cho biết mô hình mới có thể xử lý các yêu cầu phức tạp, bao gồm phong cách âm nhạc, nhịp điệu hoặc cảm xúc cụ thể. Nhờ đó, người dùng có thể tạo nhạc nền cho video, podcast hoặc nội dung cá nhân mà không cần kỹ năng sản xuất âm nhạc.

Hiện tại, Lyria 3 Pro đang được phát hành cho người dùng trả phí của Gemini, với giới hạn số lượng bài nhạc tạo mỗi ngày tùy theo gói dịch vụ. Bên cạnh ứng dụng Gemini, công nghệ này cũng bắt đầu xuất hiện trong các nền tảng khác như Google AI Studio hay Vertex AI.

Đáng chú ý, tất cả nội dung âm nhạc tạo ra đều được gắn watermark bằng công nghệ SynthID nhằm phân biệt với sản phẩm do con người sáng tác. Google khẳng định mô hình không sao chép trực tiếp phong cách của nghệ sĩ, mà chỉ sử dụng như nguồn cảm hứng chung.

Với bước đi này, Google tiếp tục mở rộng khả năng sáng tạo nội dung bằng AI, không chỉ dừng ở văn bản, hình ảnh hay video mà còn tiến sâu hơn vào lĩnh vực âm nhạc.

Tin công nghệ 26-3: Google hỗ trợ tạo nhạc dài đến 3 phút.

