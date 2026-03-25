Lộ diện bộ đôi smartphone zoom xa vẫn giữ chi tiết

(PLO)- Vivo V70 và V70 FE được nâng cấp đáng kể về camera, đặc biệt là khả năng zoom, độ phân giải, hướng đến nhu cầu chụp ảnh thực tế như đi du lịch, chụp sự kiện hay quay video ngắn.

Trên V70, điểm đáng chú ý nằm ở hệ thống camera hợp tác với ZEISS. Máy được trang bị camera chính 50 MP, camera tele 50 MP và camera selfie 50 MP, cho phép bạn chụp nhiều tình huống khác nhau từ chân dung đến cảnh xa.

Camera tele được nâng cấp đáng kể khi hỗ trợ zoom xa hơn, đặc biệt hữu ích trong các môi trường như sân khấu hoặc sự kiện đông người. Kết hợp với chế độ Sân khấu AI, máy có thể giữ chi tiết chủ thể tốt hơn khi chụp ở khoảng cách xa, hạn chế tình trạng vỡ nét khi zoom.

Khả năng quay video cũng được cải thiện khi hỗ trợ 4K 60 fps, đi kèm tính năng xử lý âm thanh bằng AI để giảm nhiễu trong môi trường đông đúc.

Trong khi đó, V70 FE lại đi theo hướng khác khi đẩy mạnh độ phân giải. Máy sở hữu camera chính 200 MP, cho phép người dùng chụp ảnh có độ chi tiết cao, có thể cắt ảnh mà vẫn giữ được chất lượng. Với cảm biến lớn và chống rung, thiết bị phù hợp cho cả chụp phong cảnh lẫn chụp nhóm. Khả năng zoom tối đa 30x giúp người dùng linh hoạt hơn khi chụp ở khoảng cách xa.

Một điểm đáng chú ý trên V70 FE là khả năng crop ảnh sau khi chụp. Người dùng có thể cắt nhiều khung hình từ một bức ảnh gốc mà vẫn giữ được độ rõ nét, phù hợp với nhu cầu chia sẻ nhanh lên mạng xã hội. Tính năng in ảnh độ phân giải cao cũng được bổ sung, cho phép phóng lớn ảnh mà không giảm nhiều chi tiết.

Bộ đôi smartphone vivo V70 được cải thiện khá nhiều về camera.

Cả hai thiết bị đều tích hợp các công cụ chỉnh sửa ảnh bằng AI, giúp xử lý nhanh các tình huống thường gặp như xóa vật thể thừa, chỉnh lại khung hình hoặc cải thiện màu sắc. Một số tính năng cho phép thay đổi bầu trời hoặc điều chỉnh ánh sáng ngay trên máy, giảm nhu cầu chỉnh sửa qua ứng dụng bên thứ ba.

V70 có pin 6.500 mAh, còn V70 FE lên đến 7.000 mAh, đáp ứng nhu cầu chụp ảnh và quay video liên tục. Cả hai đều hỗ trợ sạc nhanh 90 W. Màn hình OLED 120Hz và chuẩn kháng nước, kháng bụi cũng được trang bị, giúp thiết bị hoạt động ổn định trong nhiều điều kiện sử dụng.

Máy chạy OriginOS 6 với một số tính năng AI.

Về phần mềm, máy chạy OriginOS 6 với một số tính năng AI hỗ trợ tìm kiếm, ghi chú và xử lý nội dung. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất vẫn nằm ở camera, khi vivo tiếp tục tập trung vào trải nghiệm chụp ảnh nhanh, dễ dùng thay vì các thông số phức tạp.

Ghi nhận ở thời điểm hiện tại, V70 FE có giá từ 13,99 triệu đồng, trong khi V70 từ 17,99 triệu đồng. Với mức giá này, bộ đôi hướng đến nhóm người dùng thích chụp ảnh, quay video và cần một thiết bị có thể xử lý nhanh ngay trên điện thoại, thay vì phụ thuộc vào máy ảnh chuyên dụng hoặc phần mềm chỉnh sửa bên ngoài.

