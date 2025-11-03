Tin công nghệ 3-11: iPhone tiếp theo của Apple sẽ là sản phẩm chưa từng có.

(PLO)- Tin công nghệ 3-11 sẽ có các nội dung như iPhone tiếp theo của Apple sẽ là sản phẩm chưa từng có, lộ diện máy giặt sấy kết nối thông minh, Samsung Galaxy S26 Ultra có thể ra mắt trễ hơn dự kiến, chip hiệu năng cao MediaTek Kompanio 540 có gì đặc biệt?

1. iPhone tiếp theo của Apple sẽ là sản phẩm chưa từng có

Theo chuyên gia Mark Gurman từ Bloomberg, Apple dự kiến sẽ ra mắt iPhone 17e vào đầu năm 2026, tức là chỉ một năm sau khi iPhone 16e được trình làng. Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là lần đầu tiên Apple rút ngắn chu kỳ nâng cấp cho dòng iPhone giá rẻ.

Trước đó, các mẫu iPhone SE thường ra mắt cách nhau 2 đến 3 năm. Tuy nhiên, khi dòng “e” ra đời để thay thế iPhone SE, chiến lược của Apple có vẻ thay đổi: Sản phẩm vẫn giữ mức giá thấp nhất trong hệ sinh thái iPhone, nhưng được đầu tư mạnh hơn về hiệu năng và thiết kế.

Nguồn tin của Gurman cho biết iPhone 17e có thể dùng cùng chip A19 như iPhone 17, đi kèm camera đơn và modem 5G do Apple tự phát triển (mã C1X hoặc C2). Việc chia sẻ vi xử lý với mẫu flagship cho thấy Apple muốn thu hẹp khoảng cách giữa các dòng máy, đồng thời duy trì sức hút ở phân khúc tầm trung.

Nếu iPhone 17e ra mắt vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3-2026 như dự đoán, iPhone 16e có thể được giảm giá hoặc ngừng bán. Năm 2026 cũng là dấu mốc 50 năm của Apple, và công ty dự kiến tung ra nhiều thiết bị mới, bao gồm iPad giá rẻ dùng chip A18 và iPad Air trang bị chip M4.

Dù Apple chưa xác nhận thông tin, giới công nghệ đánh giá đây có thể là chiến lược mở rộng tầm ảnh hưởng, giúp iPhone tiếp cận nhiều người dùng hơn mà không cần chờ đợi quá lâu giữa các thế hệ.

2. Lộ diện máy giặt sấy kết nối thông minh

Mới đây, Xiaomi đã chính thức trình làng Mijia Front Load Washer Dryer 10.5 kg, mẫu máy giặt sấy 2 trong 1 mới nhất tại thị trường Việt Nam.

Thiết bị nổi bật với lồng giặt lớn 525 mm, công nghệ giặt hơi nước Hygiene giúp diệt 99,99% vi khuẩn, cùng khả năng kết nối thông minh qua ứng dụng Mi Home.

Máy giặt có dung lượng giặt 10,5 kg và sấy 7 kg, phù hợp cho nhiều gia đình, đặc biệt là không gian nhỏ. Lồng giặt lớn kết hợp hệ thống Power Wash giúp làm sạch sâu, giảm nhăn và rối vải. Động cơ truyền động trực tiếp cho độ bền cao, vận hành êm và tiết kiệm điện.

Mijia còn được trang bị ron cửa kháng khuẩn nano, ống sấy thép không gỉ, cùng chức năng tự vệ sinh lồng giặt bằng nước nóng để giữ môi trường giặt sấy luôn sạch sẽ. Người dùng có thể điều khiển toàn bộ quá trình từ xa bằng ứng dụng Mi Home, thông qua giọng nói hoặc bảng điều khiển cảm ứng tiếng Việt.

Sản phẩm hỗ trợ 32 chế độ giặt, trong đó có chu trình nhanh 59 phút, đồng thời sử dụng AI Smart Wash để học thói quen người dùng và tự đề xuất chế độ phù hợp.

Mijia Front Load Washer Dryer 10.5 kg hiện có giá 11,49 triệu đồng, đi kèm thời gian bảo hành 2 năm và 12 năm cho động cơ.

3. Samsung Galaxy S26 Ultra có thể ra mắt trễ hơn dự kiến

Theo nguồn tin rò rỉ của MoneyToday (Hàn Quốc), sự kiện Galaxy Unpacked 2026, nơi Samsung dự kiến giới thiệu dòng Galaxy S26 sẽ diễn ra vào ngày 25-2 tại San Francisco, trễ hơn 1 tháng so với các năm trước đó.

Nguyên nhân chậm trễ có thể đến từ việc Samsung muốn tinh chỉnh các tính năng mới, đặc biệt là nền tảng Galaxy AI, vốn được xem là “trái tim” của dòng S26. Dù ra mắt trễ, nhưng sự kiện vẫn diễn ra trước MWC 2026 tại Barcelona, giúp Samsung duy trì vị thế tiên phong trong mùa công bố sản phẩm đầu năm.

Nhiều khả năng Samsung sẽ tiếp tục hợp tác với Google và các đối tác tại Thung lũng Silicon để mở rộng các tính năng AI độc quyền cho người dùng.

Dòng sản phẩm năm nay được cho sẽ quay về công thức quen thuộc gồm ba phiên bản chính: Galaxy S26, S26+ và S26 Ultra, thay vì xuất hiện biến thể “Pro” như tin đồn trước đó.

4. Chip hiệu năng cao MediaTek Kompanio 540 có gì đặc biệt?

Kompanio 540 là bộ vi xử lý mới dành riêng cho các dòng Chromebook mỏng nhẹ, siêu di động hướng đến học sinh, sinh viên.

Theo John Maletis, Phó Chủ tịch ChromeOS (Google), “Kompanio 540 giúp Chromebook cân bằng giữa hiệu suất và hiệu quả, đảm bảo người dùng có thể học, làm việc và giải trí mà không lo hết pin”.

Chip mới của MediaTek được trang bị CPU tám lõi, gồm hai nhân Arm Cortex-A78 hiệu năng cao, GPU lõi kép, hỗ trợ RAM LPDDR5 và bộ nhớ UFS 3.1, mang lại tốc độ phản hồi nhanh và khả năng đa nhiệm mượt mà. Sinh viên có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các ứng dụng học tập, xem video, làm đồ án hay giải trí mà không gặp độ trễ.

Kompanio 540 còn tích hợp bộ giải mã video tiết kiệm năng lượng, hỗ trợ phát nội dung độ phân giải cao và kết nối màn hình ngoài mà không làm hao pin.

Theo MediaTek, chip mới cho thời lượng pin dài hơn 35% so với các đối thủ, đồng thời vận hành êm ái không cần quạt, giúp thiết bị nhẹ, mát và yên tĩnh hơn khi sử dụng trong lớp học hay thư viện.

