Tin công nghệ 8-4: Quảng cáo trên YouTube kéo dài 90 giây và không thể bỏ qua

(PLO)- Tin công nghệ 8-4 sẽ có các nội dung như quảng cáo trên YouTube kéo dài 90 giây và không thể bỏ qua, Xiaomi khởi động Fan Festival 2026 tại Việt Nam, AI tìm kiếm của Google bị nghi tạo hàng triệu thông tin sai.

1. Quảng cáo trên YouTube kéo dài 90 giây và không thể bỏ qua

Nhiều người dùng YouTube gần đây cho biết họ phải xem các đoạn quảng cáo kéo dài tới 90 giây mà không có tùy chọn bỏ qua, đặc biệt khi sử dụng ứng dụng trên TV. Thông tin này nhanh chóng lan rộng trên các diễn đàn như Reddit và gây tranh luận về cách nền tảng đang thay đổi trải nghiệm xem miễn phí.

Điểm đáng chú ý là các quảng cáo này xuất hiện trên ứng dụng YouTube dành cho TV thông minh, thay vì trên điện thoại hay máy tính. Theo quy định hiện hành của nền tảng, quảng cáo không thể bỏ qua chỉ được phép tối đa 15 giây trên thiết bị di động và 30 giây trên TV. Việc xuất hiện quảng cáo dài đến 90 giây khiến nhiều người cho rằng YouTube đang thử nghiệm hoặc đã vượt khỏi giới hạn chính sách.

Trước đó không lâu, YouTube đã xác nhận việc mở rộng quảng cáo không thể bỏ qua dài 30 giây trên TV, cho thấy xu hướng tăng thời lượng quảng cáo trên màn hình lớn. Tuy nhiên, việc kéo dài gấp ba lần con số này đang làm dấy lên lo ngại về trải nghiệm người dùng.

Quảng cáo vốn là nguồn thu chính của YouTube, nhưng khi thời lượng ngày càng dài, trải nghiệm xem miễn phí có dấu hiệu tiệm cận với truyền hình truyền thống. Một số ý kiến cho rằng đây có thể là cách nền tảng thúc đẩy người dùng chuyển sang gói trả phí để loại bỏ quảng cáo.

Hiện phía Google chưa đưa ra phản hồi chính thức về các báo cáo này.

Ảnh: Reddit

Google ra cảnh báo quan trọng cho hàng tỉ người dùng Android (PLO)- Google vừa phát hành bản vá bảo mật tháng 4-2026 và yêu cầu người dùng Android cập nhật thiết bị ngay lập tức.

2. Xiaomi khởi động Fan Festival 2026 tại Việt Nam

Xiaomi vừa chính thức triển khai Fan Festival 2026 tại Việt Nam từ nay đến cuối tháng 4-2026, trong bối cảnh hãng tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm và hệ sinh thái thiết bị thông minh. Sự kiện năm nay tập trung vào các chương trình giảm giá và ưu đãi trải dài nhiều phân khúc, từ smartphone, máy tính bảng đến các thiết bị gia dụng.

Ở nhóm điện thoại, POCO X8 Pro Max được giảm đến 2 triệu đồng, kèm voucher 700.000 đồng và quà tặng loa Xiaomi Sound Party. POCO F8 Pro cũng được điều chỉnh giá, giảm tối đa 2 triệu đồng và áp dụng thêm coupon 15%, đưa giá bán xuống còn khoảng 13,5 triệu đồng. Trong khi đó, Xiaomi 17 Series có mức ưu đãi lên tới 4 triệu đồng tùy phiên bản, còn Redmi Note 15 Series giảm khoảng 700.000 đồng.

Với máy tính bảng, Xiaomi Pad 8 Series giảm đến 2 triệu đồng, tặng kèm phụ kiện, còn Redmi Pad 2 Series được giảm tối đa 900.000 đồng trong các khung giờ flash sale.

Ở nhóm thiết bị gia dụng, điều hòa Mijia Air Conditioner Pro Eco Inverter được giảm tổng cộng đến 3,5 triệu đồng. Máy giặt sấy Mijia 10,5 kg và tủ lạnh Mijia 510 lít cũng được giảm khoảng 2 triệu đồng, kèm coupon 10%. Một số sản phẩm như Xiaomi TV S Mini LED 2026 giảm đến 4 triệu đồng, trong khi đồng hồ Xiaomi Watch 5 giảm khoảng 2 triệu đồng.

Xiaomi Fan Festival là sự kiện thường niên của hãng từ năm 2012, hiện đã có mặt tại hơn 50 thị trường. Tại Việt Nam, chương trình này thường thu hút người dùng nhờ mức giá dễ tiếp cận hơn trên nhiều dòng sản phẩm, đặc biệt ở phân khúc tầm trung và thiết bị gia dụng.

Xiaomi Fan Festival 2026 tại Việt Nam.

3. AI tìm kiếm của Google bị nghi tạo hàng triệu thông tin sai

Theo TechSpot, các hệ thống AI như AI Overviews có thể “ảo giác” ở quy mô rất lớn, tạo ra hàng chục triệu câu trả lời không chính xác. Đây là hiện tượng phổ biến của các mô hình ngôn ngữ lớn, khi AI đưa ra thông tin nghe có vẻ hợp lý nhưng thực tế không đúng.

AI Overviews là tính năng tóm tắt nội dung trực tiếp trên trang tìm kiếm, giúp người dùng nhận câu trả lời nhanh mà không cần truy cập website. Tuy nhiên, chính cách tổng hợp này lại khiến sai sót dễ lan rộng hơn, vì người dùng có xu hướng tin vào kết quả hiển thị đầu tiên.

Trên thực tế, Google cũng thừa nhận người dùng cần kiểm tra lại thông tin do AI tạo ra. Đây là cảnh báo hiếm hoi từ chính nhà phát triển, trong bối cảnh công nghệ này ngày càng được tích hợp sâu vào trải nghiệm tìm kiếm.

Trước đó, AI Overviews từng gây tranh cãi khi đưa ra các gợi ý vô lý, như khuyên người dùng thêm keo vào pizza hoặc cung cấp thông tin sai về các vấn đề sức khỏe. Những sự cố này buộc Google phải điều chỉnh thuật toán và hạn chế hiển thị ở một số truy vấn nhạy cảm.

Mặc dù vậy, giới chuyên gia cho rằng vấn đề không nằm ở lỗi đơn lẻ mà là bản chất của AI tạo sinh. Khi các hệ thống này ngày càng phổ biến, nguy cơ thông tin sai lệch xuất hiện trên diện rộng sẽ trở thành thách thức lớn, không chỉ với Google mà với toàn bộ ngành công nghệ.

AI tìm kiếm của Google bị nghi tạo hàng triệu thông tin sai.

Biết điều này sẽ giúp bạn giảm tiền điện hàng tháng trong mùa nắng nóng (PLO)- Người dùng có thể chủ động kiểm tra lượng điện tiêu thụ mỗi ngày thông qua ứng dụng của ngành điện, và có phương án tiết kiệm phù hợp trong mùa nắng nóng.

Thực hư bếp ga chạy bằng hơi nước? (PLO)- Nhiều người đang lợi dụng các công cụ AI để tạo ra những đoạn clip quảng cáo sản phẩm không hề tồn tại nhằm đánh lừa người tiêu dùng.