Kỳ tích của Judo Việt Nam ở đấu trường thế giới

Giải vô địch Judo Kata thế giới 2023 được tổ chức tại Abu Dhabi, thủ đô UAE trong hai ngày 28 và 29-10, quy tụ 288 vận động viên đến từ 35 quốc gia tham dự. Trong đó, ở nội dung Việt Nam giành huy chương có sự tham dự đông đảo lên đến 40 võ sĩ.

Khám phá sự độc đáo của Liên hoan Võ thuật Việt - Hàn 2023 (PLO)- Liên hoan Võ thuật 2023 sẽ diễn ra trong hai ngày 16 và 17-12 tại Nhà hát thành phố với sự tham dự của 10 bộ môn: Taekwondo, Karatedo, Vovinam, Võ cổ truyền, Pencak Silat, Muay Thái, Wushu, Arnis, Aikido, Kendo và Lân Sư Rồng.

Trải qua hai ngày thi đấu khó khăn và nhiều thách thức, đội tuyển Kata đã tạo ra kỳ tích lịch sử cho Judo Việt Nam khi giành huy chương bạc ở nội dung Kodokan Goshin Jutsu của cặp đôi Trần Quốc Cường – Phan Minh Hạnh.

Hai võ sĩ Trần Quốc Cường và Phan Minh Hạnh làm rạng danh Judo Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Judo Việt Nam gặt hái thành quả từ những nỗ lực hết mình của các vận động viên, bên cạnh sự chăm sóc, quan tâm sát sao của các cấp. Ảnh: HẢI ANH.

Điều đó chứng tỏ, chiếc huy chương bạc không chỉ là một kỳ tích mà hơn hết đó còn là sự nỗ lực rất lớn từ cặp đôi vận động viên cũng như Ban huấn luyện và sự hỗ trợ của Trưởng đoàn cũng như Liên đoàn và Cục TDTT.

Tham dự giải Vô địch Judo Kata Thế giới 2023, đoàn Việt Nam được dẫn dắt bởi Trưởng đoàn, Đại tá Hồ Châu Tuấn, Giám đốc Trung tâm TDTT Quốc phòng II Quân khu 7. Tham dự 4 nội dung gồm: Ju No Kata (Nguyễn Bảo Ngọc – Trần Lê Phương Nga), Katame No Kata (Nguyễn Tường Vy – Mai Thị Bích Trâm), Kime No Kata (Nguyễn Cường Thịnh – Tạ Đức Huy) và Kodokan Goshin Jutsu (Trần Quốc Cường – Phan Minh Hạnh).

Trần Quốc Cường và Phan Minh Hạnh chia vui cùng các cặp đôi vô địch và giành huy chương đồng ở nội dung Kodokan Goshin Jutsu.

Đại tá Hồ Châu Tuấn, Trưởng đoàn, Giám đốc Trung tâm TDTT QPII/QK7 (hàng trên, thứ hai từ trái qua) chia sẻ niềm hạnh phúc với các HLV và VĐV tham dự giải. Ảnh: HẢI ANH.

Chia sẻ về kỳ tích này, Đại tá Hồ Châu Tuấn, Trưởng đoàn, Giám đốc Trung tâm TDTT QPII/QK7 cho biết: “Đây là thành công nối tiếp thành tích 1 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 1 huy chương đồng ở giải vô địch Kata châu Á 2019 diễn ra ở Bangkok, Thái Lan.

Với 1 huy chương bạc đầu tiên giành được ở giải vô địch Judo Kata Thế giới, làng võ Việt Nam cho thấy được sự tiến bộ cũng như hiệu quả trong công tác đầu tư. Từ đó, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển phong trào để Judo Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn”.

HẢI ANH