Kỳ tích Philippines đẩy nhà cựu vô địch vào thế khó

(PLO)- HLV trưởng Alen Stajcic gọi chiến thắng của học trò ở World Cup là một trong những dấu ấn lớn nhất trong lịch sử thể thao của Philippines, trong khi cựu vô địch Na Uy đối diện nguy cơ bị loại sau vòng bảng.

Đội tuyển nữ Philippines đã giành chiến thắng lịch sử tại Giải vô địch bóng đá nữ thế giới lần đầu tiên khi đánh bại đồng chủ nhà New Zealand với tỷ số 1-0 nhờ cú đánh đầu trong hiệp một của Sarina Bolden trước 32.357 người ở Wellington.

New Zealand, hơn đối thủ 20 bậc, đã tạo ra hàng loạt cơ hội trong hiệp hai với một bàn thắng không được công nhận cùng sự chống trả kiên cường giúp Philippines giữ sạch mành lưới để giành chiến thắng chấn động.

Đây cũng là trận thắng đầu tiên của Philippines, đại diện ưu tú của Đông Nam Á tại Giải vô địch bóng đá thế giới, khiến cho cục diện bảng A trở nên khó lường, sau khi hai ứng viên Thụy Sĩ và Na Uy cầm chân nhau không bàn thắng ở lượt trận thứ hai.

“Trong lịch sử thể thao của Philippines, tôi không biết liệu có chiến thắng nào lớn hơn hay không” – HLV người Úc Alen Stajcic tự hào – “Tôi nghĩ, đây là một trong những thành tích tốt nhất trong lịch sử của thể thao ở đất nước Philippines”.

Olivia McDaniel, thủ môn sinh ra ở Mỹ, người đã giành giải cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, nói: "3 điểm có ý nghĩa rất lớn đối với tuyển nữ Philippines. Chúng tôi biết sẽ gặp khó khăn sau khi chủ nhà New Zealand chiến thắng trước Na Uy, nhưng chúng tôi không thể đòi hỏi điều gì tốt hơn”.

Bàn thắng duy nhất của Bolden phút 24 đã giúp tuyển nữ Philippines có nhiều cơ hội viết tiếp lịch sử với một suất trong vòng 16 đội mạnh nhất thế giới. “Chúng tôi không thể dừng lại. Tuyển nữ Philippines còn nhiều việc phải làm để hiện thực hóa giấc mơ” – thủ môn McDaniel chia sẻ.

Các cô gái Philippines xếp hạng 46 trên thế giới, chắc chắn sẽ đi tiếp nếu đánh bại nhà cựu vô địch Na Uy vào cuối tuần này ở lượt trận cuối cùng vòng bảng.

HLV Stajcic gọi chiến thắng mang tính bước ngoặt là “không thể tin được” và gây nhiều xúc động với người yêu bóng đá nữ Philippines: "Chúng tôi đã tận dụng vận may của mình. New Zealand có đến ba hoặc bốn cơ hội ngon ăn lại không thể ghi bàn. Tôi nghĩ, sự đoàn kết, tinh thần chiến đấu và trái tim nhiệt huyết của cả đội thật đặc biệt. Chúng tôi đã gặp một số may mắn, và chúng tôi cũng tìm kiếm may mắn của mình”.

Trong khi đó, hy vọng lọt vào vòng 16 đội World Cup của tuyển nữ Na Uy đang bị treo lơ lửng sau khi họ mất ngôi sao tiền đạo Ada Hegerberg vì chấn thương trước khi trận đấu bắt đầu và sau đó bị Thụy Sĩ cầm hòa 0-0. Người từng giành Quả bóng vàng Hegerberg đã xếp hàng hát quốc ca ở Hamilton nhưng không thể ra sân, với Sophie Roman Haug vào thay thế vào phút cuối.

Hegerberg ngồi ngoài là một thiệt thòi lớn của Na Uy. Họ cũng gây thất vọng đối với 10.769 người hâm mộ có mặt trong một đêm lạnh giá ở New Zealand. Và một trận hòa là kết quả tốt cho Thụy Sĩ với 4 điểm sau hai trận, đẩy ứng viên Na Uy đối did65n nguy cơ bị loại khỏi vòng bảng, giống như tại Giải vô địch châu Âu năm ngoái.

Lối chơi của tuyển nữ Na Uy thiếu cảm hứng khi không có cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của Champions League, và sau hai trận, họ vẫn không ghi bàn thắng hay có chiến thắng nào tại World Cup này.

Sau khi thua 0-1 trước đồng chủ nhà New Zealand trong trận khai mạc, đội vô địch World Cup 1995 mới chỉ có 1 điểm ở bảng A. Thụy Sĩ đứng đầu với 4 điểm, hơn New Zealand một điểm và đội tân binh Philippines vừa đánh bại đồng chủ nhà 1-0. Vì thế, Na Uy buộc phải thắng đậm trận cuối cùng vòng bảng trước Philippines ở Auckland vào cuối tuần mới có thể tiến vào vòng loại trực tiếp, trong trường hợp Thụy Sĩ hòa New Zealand ở trận đấu cùng giờ.

