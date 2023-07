Philippines và nguồn cảm hứng cho cầu thủ Việt Nam trận gặp Bồ Đào Nha

(PLO)- Trưa 25-7, Philippines đã đánh bại chủ nhà New Zealand 1-0 trong một trận đấu đầy quả cảm, khôn ngoan và cả… may mắn để tiếp tục nuôi hy vọng vào vòng knock out.

Ra quân trận đầu, đại diện Đông Nam Á Philippines thua đội Thụy Sĩ 0-2 ở bảng A nên toàn đội bước vào lượt trận thứ hai gặp chủ nhà New Zealand trong thế buộc phải thắng để nuôi hy vọng vào top 16 đội mạnh nhất đấu loại trực tiếp. Sức mạnh và tinh thần của đại diện Đông Nam Á Thật thú vị khi chính các cầu thủ Philippines đã vào cuộc trong tư thế của một đội không biết sợ hãi và thi đấu đầy quả cảm dù đối thủ của mình là chủ nhà New Zealand được đánh giá cao hơn và được ủng hộ trên khắp khán đài. Các cô gái Philippines đã nỗ lực với tất cả sức lực và nỗ lực lớn của mình. Họ vào cuộc với lối chơi "phủ đầu" New Zealand, tranh chấp quyết liệt và sẵn sàng thực hiện miếng đánh xuống hai biên tạt bổng cho các tiền đạo thực hiện không chiến. Miếng đánh đấy cộng với tinh thần cao và nhập cuộc tốt của đại diện Đông Nam Á khiến chủ nhà New Zealand có phần lúng túng nên thể hiện khác xa so với trận họ đánh bại Na Uy 1-0 ở lượt đầu. Ngay phút 24, từ đường chuyền bổng ở biên phải vào của Katrina Guillou, Sarina Bolden dũng mãnh lao lên đánh đầu cận thành bật tay thủ môn Victoria Esson vào lưới mở tỉ số. Bàn thắng sớm càng giúp thầy trò HLV Alen Stajcic thi đấu tốt hơn với ý đồ không cho đối thủ triển khai lối chơi bằng sức mạnh và sự chặt chẽ của mình. Chủ nhà New Zealand dù liên tục tạo áp lực lên hàng thủ Philippines nhưng hàng thủ dày, lăn xả, tranh chấp bóng bổng tốt cùng sự xuất thần của thủ môn Olivia McDoniel đã làm nản lòng các chân sút New Zealand. Cảm hứng từ sức sống của bóng đá Đông Nam Á Chiến thắng với tỉ số tối thiểu đã giúp Philippines đi vào lịch sử với lần đầu dự vòng chung kết World Cup có được bàn thắng và cả trận thắng đầu tay giúp họ tiếp tục hy vọng ở bảng A. Chiến thắng này của Philippines càng làm bảng A thêm sự cạnh tranh quyết liệt và tất cả đều phải đợi đến lượt đấu cuối. Xem các cầu thủ Philippines thi đấu và chiến thắng với một tinh thần quả cảm và một lối chơi lăn xả, hẳn các cô gái Việt Nam cũng đã được truyền cảm hứng từ đại diện Đông Nam Á thi đấu với tinh thần không đầu hàng và chiến đấu đến phút cuối. Lịch sử tại vòng chung kết World Cup với các đội Đông Nam Á, Thái Lan cũng từng thắng Bờ Biển Ngà 3-2 hồi vòng bảng World Cup 2015 ở Canada. Dự World Cup, Thái Lan đã có bàn thắng và chiến thắng, Philippines cũng mới thực hiện được dấu ấn cho riêng mình, ngày 27-7, các cầu thủ Việt Nam sẽ mang nguồn cảm hứng đấy thi đấu với Bồ Đào Nha với nhiều hy vọng.• TẤN PHƯỚC