Kỳ vọng du lịch TP.HCM năm 2024

Năm 2023, ngành du lịch TP.HCM đã đón khoảng 5 triệu lượt khách quốc tế và 35 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu du lịch năm 2023 ước tính đạt 160.000 tỉ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2022.

Nối tiếp đà phục hồi và phát triển của du lịch năm 2023, hứa hẹn năm 2024 ngành du lịch TP.HCM sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng hình ảnh thương hiệu du lịch ngày càng hấp dẫn trong mắt du khách trong và ngoài nước. Nhiều doanh nghiệp du lịch đặt kỳ vọng sẽ có những kết quả lạc quan vào năm 2024.

Năm 2024, ngành du lịch TP.HCM đa dạng hóa sản phẩm, chú trọng các sản phẩm làm nên thương hiệu. Ảnh: THU TRINH

Bà PHẠM PHƯƠNG ANH, Tổng Giám đốc Công ty CP Truyền thông Du lịch Việt:

Thiết lập quan hệ để có mức giá tốt

Sự gia tăng mạnh mẽ về doanh thu du lịch TP.HCM năm 2023 là do chiến lược phát triển sản phẩm gia tăng. TP.HCM đã chú trọng vào việc phát triển các hình thức du lịch độc đáo như du lịch đường sông đô thị, du lịch nội đô, du thuyền, du lịch golf và du lịch MICE. Các doanh nghiệp du lịch đã đầu tư nhân sự, sản phẩm mạnh mẽ sau dịch, các đường bay quốc tế mở cửa trở lại cũng đã đóng góp cho sự phát triển này.

Chúng tôi kỳ vọng doanh thu năm 2024 sẽ tăng hơn 40% so với cùng kỳ. Để đạt được con số này, chúng tôi sẽ đầu tư mạnh mẽ vào nhân sự và công nghệ, làm mới sản phẩm và xây dựng sản phẩm du lịch mới. Ngoài ra, công ty thiết lập rộng hơn nữa các liên kết đối tác chiến lược để có chính sách giá tốt nhất, đặc biệt tham gia các chương trình xúc tiến, quảng bá.

Bà BÙI THỊ TỐ TRINH, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Khu du lịch văn hóa Suối Tiên:

Mỗi đối tác một sản phẩm đặc thù

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng lượt tour đoàn đến Suối Tiên đạt hơn 2.000 tour và tổng lượt khách khoảng 500.000 lượt, chiếm 30% tổng lượt khách trong cả năm. Như vậy, doanh thu tour đoàn tăng 200% so với năm 2022 và tăng nhẹ 5% so với năm 2019.

Bên cạnh đó, lượt khách nước ngoài cũng tăng nhiều so với các năm trước. Khách nước ngoài chiếm 10% tổng lượt khách cả năm, đa phần đến từ châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Ấn Độ, Campuchia...

Theo đó, trong năm 2024, chúng tôi sẽ đẩy mạnh xúc tiến mở rộng hợp tác kinh doanh đa kênh, phối hợp với các đối tác xúc tiến thương mại du lịch thị trường quốc tế. Về sản phẩm, đơn vị thiết kế nhiều sản phẩm đặc thù cho từng nhóm đối tượng, đối tác khác nhau với mục tiêu “mỗi đối tác một sản phẩm đặc thù”. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và chất lượng phục vụ.

Bà TRẦN PHƯƠNG LINH, Giám đốc tiếp thị truyền thông Công ty BenThanh Tourist:

Đầu tư sâu về chuyển đổi số

Tổng doanh thu trong năm 2023 của công ty ước tính đạt 905 tỉ đồng, hoàn thành 114% mục tiêu đề ra. Công ty đẩy mạnh đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, thiết kế các sản phẩm du lịch mới phân khúc tour tiêu chuẩn và tour cao cấp, dòng sản phẩm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, du lịch hành hương tâm linh…

Công ty cũng sẽ tích cực làm việc với các đối tác, nhà cung cấp dịch vụ để đạt được chính sách ưu đãi tốt nhất nhằm xây dựng các sản phẩm du lịch chất lượng cao với mức giá cạnh tranh nhất.

Đặc biệt, chúng tôi sẽ đầu tư sâu vào công tác chuyển đổi số, triển khai quá trình chuyển đổi 4.0, sử dụng công nghệ thông tin chuẩn hóa quy trình kinh doanh, quản lý…

Ông LÊ TRƯƠNG HIỀN HÒA, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM:

TP.HCM muốn thu về 190. 000 tỉ đồng

Năm 2024, ngành du lịch TP.HCM kỳ vọng đón được lượng khách lớn từ các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc... khi tất cả hoạt động du lịch, dịch vụ được khôi phục.

Sở Du lịch TP.HCM sẽ tập trung triển khai các giải pháp, chú trọng nâng cao chất lượng và hoàn thành mục tiêu đón 6 triệu lượt khách quốc tế, 38 triệu lượt khách nội địa. Theo đó, tổng thu ngành du lịch ước tính đạt 190.000 tỉ đồng.

TP cũng tập trung thực hiện chiến lược phát triển du lịch TP.HCM đến năm 2030: Nâng chất, đa dạng hóa sản phẩm, chú trọng sản phẩm làm nên thương hiệu, đặc biệt thúc đẩy kích cầu du lịch và khai thác ứng dụng số trong du lịch.

Ngoài nâng cao các sản phẩm hiện có, TP.HCM tập trung cho các sản phẩm du lịch phục vụ thị trường khách có khả năng tăng trưởng nhanh, nguồn khách lớn, chi tiêu cao và lưu trú dài ngày… Điển hình như du lịch MICE, golf, du lịch tàu biển, phát triển các hoạt động ẩm thực, giải trí, mua sắm…

Bên cạnh đó, Sở Du lịch cũng sẽ tổ chức kiểm tra có trọng tâm kế hoạch năm được phê duyệt. Sở phối hợp với Công an TP và UBND các quận 1, 3, 5, khu vực tập trung đông khách du lịch quốc tế và thường xảy ra trộm cắp tài sản, chèo kéo du khách để đảm bảo an ninh trật tự du lịch và an toàn cho du khách.•

Ông Mario Mendis, Tổng quản lý Sofitel Saigon Plaza, cho biết trong giai đoạn cuối năm nay số lượng du khách đến TP.HCM có chiều hướng tăng, tính trên cả nhóm khách nội địa lẫn khách quốc tế, cả khách nghỉ dưỡng lẫn khách du lịch MICE. Cụ thể, trong ba tháng cuối năm, lượng khách MICE đang trên đà tăng mạnh chủ yếu đến từ các quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Singapore, Malaysia... Ngoài ra, các đường bay quốc tế đang được khôi phục, mở rộng, đây cũng là một cầu nối đón tiếp số lượng lớn du khách từ Úc, Mỹ và nhiều quốc gia châu Âu khác. “Chúng tôi đã có những kế hoạch đột phá để mang đến những trải nghiệm cao cấp hơn cho du khách. Ngoài việc đem lại dịch vụ nghỉ dưỡng đẳng cấp, khách sạn muốn nhấn mạnh hơn vào dịch vụ ẩm thực chất lượng cao” - ông Mario Mendis nói.