Ngày 27-9, TAND tỉnh Bến Tre xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Trúc Hào (28 tuổi) 8 năm tù về tội giết người, 2 năm tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ; tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo là 10 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX ghi nhận sự thỏa thuận về việc bồi thường giữa bị cáo và gia đình bị hại. Cụ thể, phía bị cáo đã bồi thường cho bị hại Nguyễn Thanh Sơn 135 triệu đồng; bồi thường cho bị hại Phạm Nam Sơn hơn 405 triệu đồng.

Bị cáo Lê Trúc Hào tại tòa. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ 20 phút tối 16-3-2022, Lê Trúc Hào, Nguyễn Thanh Sơn (32 tuổi) cùng nhóm bạn đến nhậu tại một quán nhậu ở khu phố 2, phường Phú Khương, TP Bến Tre.

Tại đây, nhóm của Hào xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát với một nhóm thanh niên khác đang nhậu tại quán, trong đó có Phạm Nam Sơn (27 tuổi) và được mọi người can ngăn.

Lúc sau, Phạm Nam Sơn điều khiển xe máy đi về hướng bãi rác xã Phú Hưng, TP Bến Tre được một đoạn thì quay ngược lại hướng quán nhậu để về nhà. Lúc này Thanh Sơn trong quán đi ra phát hiện nên chỉ tay về phía Nam Sơn và kêu Hào điều khiển xe ô tô 71A-11838 chở Thanh Sơn đuổi theo.

Thấy vậy, Nam Sơn quay đầu xe bỏ chạy, đi được một đoạn thì bị xe ô tô do Hào điều khiển đuổi kịp chạy với tốc độ cao, cố ý đâm thẳng vào xe máy do Nam Sơn điều khiển khiến nạn nhân bị thương nặng.

Ngay sau đó Hào điều khiển xe ô tô đi tiếp được một đoạn, do không làm chủ tay lái nên xe ô tô rơi xuống mương nước. Hào may mắn thoát ra được an toàn, riêng Thanh Sơn tử vong do chết ngạt trong xe.

Theo kết quả giám định, Nam Sơn bị thương tích 87%.

Tại tòa, Hào khai nhận, bản thân bị cáo chưa có bằng lái xe ô tô, bị cáo có sử dụng rượu bia trước khi điều khiển xe ô tô.

HĐXX nhận định, bị cáo có hành vi điều khiển xe ô tô chạy với tốc độ cao đâm vào xe máy của bị hại nhằm cố ý xâm hại đến sức khỏe, tính mạng của người khác. Việc bị hại không chết là ngoài ý thức chủ quan của bị cáo. Bị cáo thực hiện hành vi có tính côn đồ, lỗi cố ý với tội giết người và lỗi vô ý đối với tội vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ.

Từ đó, HĐXX tuyên án như đã nêu trên.

ĐÔNG HÀ