Lâm Đồng chấn chỉnh hoạt động du lịch sau sự cố Làng Cù Lần

Chiều 31-10, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã có Công điện về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động du lịch trên địa bàn huyện Lạc Dương và các địa phương.

Bài học từ huyện Lạc Dương

Văn bản do Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ký cho biết, thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn huyện Lạc Dương đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Dương và cơ quan chức năng quan tâm thực hiện. Điều này góp phần vào sự phát triển chung của ngành Du lịch Lâm Đồng và đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Huyện Lạc Dương là địa phương có tiềm năng rất lớn về phát triển du lịch.

Nhiều năm trở lại đây, du khách đến Lâm Đồng hầu như đều biết đến những điểm du lịch nổi tiếng như: Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Lang Biang, di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia núi Lang Biang, Khu du lịch quốc gia Đankia - Suối Vàng,… nhiều dự án, cơ sở kinh doanh du lịch thu hút du khách như: núi Lang Biang, Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà, Thung lũng Vàng, thác Ankroet, Làng Cù Lần, LAAN, Ma rừng lữ quán 2, Zoo Doo, Đà Lạt Tiên cảnh, PiNi…

Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn huyện Lạc Dương vẫn chưa được thực hiện triệt để, thường xuyên; tồn tại nhiều hạn chế trong hoạt động kinh doanh du lịch như: vẫn còn tình trạng cơ sở kinh doanh du lịch, bán hàng ăn uống, cắm trại tự phát.

Ngoài ra, các dịch vụ du lịch chưa chú trọng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách khi để xảy ra nhiều tai nạn đáng tiếc. Trong đó phải kể đến các sự cố ở giải Marathon Đà Lạt Ultra Trail vào tháng 6-2020, hay mới đây nhất là vụ lũ cuốn làm 4 du khách Hàn Quốc tử vong ở Làng Cù Lần.

Ông Trần Văn Hiệp cho rằng, các hạn chế nêu trên nếu không được phát hiện và khắc phục kịp thời, triệt để sẽ tiềm ẩn nguy cơ tái diễn, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội, an toàn cho du khách, suy giảm lòng tin của du khách và ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng.

Cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động du lịch

Nhằm khắc phục các hạn chế nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Lạc Dương tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể và cá nhân có liên quan trong công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn huyện từ năm 2020 đến nay, tự nhận hình thức kỷ luật (nếu có). Đồng thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và nâng cao chất lượng tham mưu, đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước, đặc biệt là công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát toàn diện các hoạt động du lịch trên địa bàn huyện.

Huyện chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra, rà soát toàn bộ các hoạt động du lịch, cơ sở kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Trong đó, tập trung vào điều kiện pháp lý của việc đầu tư, xây dựng, kinh doanh, việc đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của các ngành nghề kinh doanh có điều kiện (an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn vệ sinh lao động…), tiêu chuẩn đội ngũ lao động, việc đăng ký giá và niêm yết giá công khai.

Trong quá trình kiểm tra, thực hiện trên tinh thần tạo điều kiện, hướng dẫn là chính, không được gây khó khăn, tiêu cực, sách nhiễu doanh nghiệp. Khi phát hiện sai phạm, phải đình chỉ kinh doanh và xử lý nghiêm theo quy định, chỉ cho phép hoạt động lại khi khắc phục hoàn toàn sai phạm.

Khi phát hiện các dịch vụ chưa đảm bảo đầy đủ các yếu tố về an toàn thì kiên quyết đình chỉ hoạt động dịch vụ cho đến khi đảm bảo đầy đủ điều kiện theo quy định (đặc biệt là các hoạt động du lịch mạo hiểm, du lịch dã ngoại, cắm trại, vận chuyển khách du lịch...).

Huyện cần kiên quyết giải tỏa, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh tự phát, lấn chiếm đất, rừng; đặc biệt là trong phạm vi quy hoạch Khu du lịch quốc gia Đankia - Suối Vàng (như: xung quanh hồ Đankia - Suối Vàng, Bãi Tiên Sa, đường vào cây thông cô đơn, đường vào Làng Cù Lần, Đồi Cỏ hồng…).

Huyện phải rà soát và cắm biển khu vực nguy hiểm, khu vực cấm kinh doanh, cắm trại tự phát, trái quy định để cảnh báo đến du khách và người dân. Đồng thời, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn huyện niêm yết công khai các khuyến cáo dành cho du khách (đặc biệt là người cao tuổi, trẻ em, người mắc bệnh tim mạch…) khi tham gia các hình thức du lịch sinh thái, dã ngoại, mạo hiểm, cảm giác mạnh tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Lạc Dương nói riêng theo đúng quy định và các chỉ đạo trước đây của UBND tỉnh; đồng thời, đẩy mạnh hướng dẫn, giúp đỡ UBND huyện Lạc Dương và Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Lạc Dương trong công tác quản lý du lịch trên địa bàn.

Công an tỉnh chỉ đạo nắm chắc tình hình địa bàn để kịp thời phát hiện, phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự xã hội và an toàn cho du khách khi tham gia các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu UBND TP Đà Lạt, TP Bảo Lộc và các huyện còn lại kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh, nâng cao công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn, xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có) khi phát hiện; tuyệt đối không để phát sinh các yếu tố gây mất an ninh, an toàn cho du khách.

