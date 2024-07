Lâm Đồng: Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân phá chuyên án ma tuý 22/07/2024 22:27

Chiều 22-7, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án bắt giữ Trần Công Hùng (32 tuổi, ngụ xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) và Tiên Đức Thịnh, (40 tuổi ngụ phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM) về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng vì phá thành công chuyên án ma tuý ở huyện Đạ Huoai. Ảnh: VT

Theo đó, 3 tập thể được Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã khen thưởng gồm: Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Đạ Huoai; Đội Cảnh sát ĐTTP về HS-KT-MT, Công an huyện Đạ Huoai và Đội Phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm lĩnh vực vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý thuộc Phòng PC04 – Công an tỉnh Lâm Đồng.

Cùng với 3 tập thể, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng còn khen thưởng 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án ma tuý nói trên.

Trước đó, ngày 16-7, Sau thời gian xác lập chuyên án trinh sát, Công an huyện Đạ Huoai đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC04) bắt giữ Trần Công Hùng và Tiên Đức Thịnh đang mua bán, tàng trữ, vận chuyển 5 gói nylon trong suốt, được hàn kín xung quanh, bên trong chứa khoảng nửa kg ma túy đá.

Chủ tịch UBND huyện Đạ Huoai khen thưởng cán bộ, chiến sĩ công an huyện vì lập nhiều thành tích trong công tác. Ảnh: VT

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, riêng trong tháng 7, Công an huyện Đạ Huoai đã liên tiếp điều tra, khám phá nhiều vụ án nghiêm trọng, trong đó khám phá, bắt giữ toàn bộ đối tượng liên quan đến vụ án giết người xảy ra tại thị trấn Đạ M'ri; tổ chức đấu tranh bắt giữ 02 người mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý với số lượng lớn, tang vật thu giữ 497g Methamphetamin.

Ngoài việc được Giám đốc Công an tỉnh đã khen thưởng, Chủ tịch UBND huyện Đạ Huoai cũng khen thưởng đột xuất cho Công an huyện 10 triệu đồng và 10 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia phá án.