Lâm Đồng: Xe ben va chạm xe máy khiến 1 người tử vong

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra chiều 22-4 tại ngã ba giao nhau giữa đường Đào Duy Từ và Lê Đại Hành, đoạn qua địa bàn phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Theo đó, một người đàn ông khoảng 40 tuổi điều khiển xe máy trên đường Đào Duy Từ. Khi đến đoạn qua ngã ba giao nhau giữa đường Đào Duy Từ và đường Lê Đại Hành, người này chạy xe lách qua bên trái đường rồi vượt xe ben chở đất (K’Nuyn, 28 tuổi, ngụ xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh, Lâm Đồng) điều khiển) đang lưu thông cùng chiều.

Cùng lúc, xe ben đang rẽ vào đường Lê Đại Hành, cuốn xe máy vào gầm khiến người người đàn ông điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.

Công an TP. Bảo Lộc đã có mặt điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

