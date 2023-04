Vụ tin đồn giám đốc Quỹ tín dụng vỡ nợ: Công an Lâm Đồng chỉ đạo 'nóng'

(PLO)- Ban Giám đốc công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo công an các địa phương và TP Bảo Lộc tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống trộm cắp.

Chiều 21-4, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã chỉ đạo công an các địa phương và thành phố Bảo Lộc tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt cảnh báo người dân cảnh giác với những tin đồn thất thiệt. Đây là động thái kịp thời được đưa ra sau khi có thông tin bà Đỗ Thị Yên, Giám đốc Quỹ TDND Phường II tại TP Bảo Lộc vỡ nợ, bỏ trốn khỏi địa phương. Thông tin thất thiệt, thiếu kiểm chứng đã khiến người dân ồ ạt kéo đến trụ sở quỹ tín dụng này rút tiền gửi. Riêng ngày 20-4, có ít nhất 30 tỉ đồng tiền mặt được người dân rút ra. Công an TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã cuộc xác minh tin đồn, hỗ trợ, hướng dẫn người dân tỉnh táo, không để những tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng đến ANTT và kinh tế của người dân. Đặc biệt, sáng ngày 21-4, bà Đỗ Thị Yên, Giám đốc Quỹ TDND Phường II, đã có mặt tại trụ sở, tiếp xúc với người dân. Đến chiều cùng ngày, tình trạng người dân đến quỹ tín dụng phường II, TP Bảo Lộc rút tiền đã 'hạ nhiệt'. Sáng cùng ngày, ông Trần Ngọc Vinh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lâm Đồng, cho biết hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân Phường II tuân thủ các quy định của pháp luật, chưa phát sinh các sai phạm. Quỹ tín dụng nhân dân phường II là một trong những đơn vị dẫn đầu của cả nước về các hoạt động kinh tế trong hệ thống quỹ tín dụng. Tuyên án vụ sai phạm tại Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang (PLO)- Bị cáo Trương Thị Thanh Loan bị tuyên tám năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. VÕ TÙNG