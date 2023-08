Làm rõ thông tin đưa người thân đang hấp hối về nhà bị gây ‘khó dễ’

(PLO)- Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi bác bỏ thông tin gây “khó dễ” khiến một người ở Lý Sơn phải mất thêm 20 triệu đồng để đưa người thân đang hấp hối về nhà.

Vài ngày qua, cộng đồng mạng xã hội ở Quảng Ngãi xôn xao trước bài viết đăng tải trên facebook về việc Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi gây “khó dễ” khi gia đình đưa người thân đang hấp hối về đảo Bé (huyện đảo Lý Sơn).

Theo đó, ngày 20-8, tài khoản facebook PT đăng tải bài viết nói về một người dân ở đảo Bé bị tai biến, chữa trị ở TP Đà Nẵng, nhưng tình trạng của bệnh nhân không tiến triển và bác sĩ khuyên người thân đưa bệnh nhân về nhà.

Lúc 4 giờ ngày 20-8, người nhà đưa bệnh nhân từ TP Đà Nẵng về cảng Sa Kỳ để chờ tàu ra Lý Sơn.

Do bệnh nhân là dân đảo Bé, mà theo quy định thì tuyến tàu chỉ có thể di chuyển từ đất liền cập cảng đảo Lớn (Lý Sơn). Biết vậy, người nhà đã thương thuyết với chủ tàu, khi cập bến đảo lớn trả khách thì nhờ tàu đưa bệnh nhân về đảo An Bình.

Theo người này, chủ tàu đã đồng ý với phương án trên nhưng Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi không đồng ý. Sự việc chỉ được giải quyết khi người nhà của bệnh nhân phải bỏ ra 20 triệu đồng thuê riêng một chuyến tàu về đảo Bé.

Sau khi đăng tải, bài viết thu hút sự quan tâm của người dùng mạng xã hội, đặc biệt là người dân huyện đảo Lý Sơn. Phần lớn ý kiến bày tỏ bức xúc, yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

Liên quan đến bài viết trên, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi đã có công văn khẩn gửi UBND huyện Lý Sơn đề nghị xác minh, xử lý thông tin trên mạng xã hội facebook.

Theo văn bản, sáng 20-8, trực ban Cảng vụ tại Lý Sơn nhận điện thoại của quản lý và thuyền trưởng tàu Super 2 Biển Đông trao đổi xin cho tàu chở khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn cập cảng An Bình (đảo Bé) để trả người mất (lúc này đang hấp hối – PV). Sau đó, tàu tiếp tục di chuyển về cảng Bến Đình (đảo Lớn) để trả khách.

Tuy nhiên, trực ban cảng vụ giải thích cảng An Bình chưa được công bố khai thác, độ sâu chưa được khảo sát, nếu tàu hành trình cập cảng An Bình sẽ có nguy cơ mất an toàn cho 152 hành khách trên tàu và tàu chở khách hoạt động không đúng tuyến.

“Đồng thời, trực ban cảng vụ hướng dẫn chủ tàu hành trình theo đúng quy định cập cảng Bến Đình trước, sau đó di chuyển chở người mất (lúc này đang hấp hối – PV) qua đảo Bé”, văn bản nêu rõ.

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi cho rằng, phản ánh của tài khoản PT không đúng sự thật, đề nghị UBND huyện Lý Sơn chỉ đạo cơ quan chức năng hỗ trợ, xác minh, xử lý.

Lãnh đạo UBND huyện Lý Sơn xác nhận đã chỉ đạo công an huyện vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

