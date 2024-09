Làm rõ việc cho mượn khu đất vàng 4 mặt tiền ở Đà Nẵng làm bãi tập kết đất đá 16/09/2024 14:46

Hơn một tháng qua, người dân sinh sống tại phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) bức xúc trước việc nhiều xe tải chở đất đá đến tập kết tại khu đất 4 mặt tiền nằm trên đường Phạm Văn Đồng, đường An Đồn 2 và đường Lý Thánh Tông, đường An Nhơn 12 gây ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Ngoài ra, khu đất gần 10.000 m2 này cũng trở thành công trường để triển khai đúc một số cấu kiện phục vụ xây dựng và lập lán trại cho công nhân lưu trú.

Anh N.Đ (50 tuổi, phường An Hải Bắc) cho biết, thời gian qua có một số người đến đây lập lán trại để ở lại và là nơi tập kết đất đá gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Khu đất vàng 4 mặt tiền trên trục đường thông ra biển trở thành bãi tập kết đất đá.

Ảnh: MINH TRƯỜNG.

“Họ không chỉ đổ bê tông đúc cấu kiện mà còn tập kết xe tải, xe công trình hạng nặng, đi ra vào thường xuyên làm mất an toàn cho người dân cũng như các cháu nhỏ đi lại thường ngày”, anh Đ nói.

Trước phản ánh của người dân, UBND phường An Hải Bắc lý giải việc có đơn vị triển khai thi công, tập kết đất đá, xe tải…trên khu đất này là phường và quận đã tạo điều kiện cho đơn vị thi công của một dự án trên đường Ngô Quyền (quận Sơn Trà) làm bãi tập kết tạm. Nếu như không có bãi tập kết đất đá tạm này thì việc triển khai thi công sẽ gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng xuống hiện trường kiểm tra thực trạng khu đất. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Ông Nguyễn Hoàng Việt, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà cho biết, ngay khi phát hiện việc tập kết đất đá, đúc cấu kiện trên khu đất 4 mặt tiền thì quận đã chỉ đạo các đơn vị xuống làm rõ. Sau đó, quận cũng yêu cầu đơn vị thi công này phải cung cấp các hồ sơ liên quan về việc xin phép sử dụng khu đất.

Đồng thời, quận Sơn Trà cũng làm văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường làm rõ về chủ trương cho mượn khu đất này đúng hay sai vì đất thuộc quản lý của Trung tâm Phát triển quỹ đất.

Khu đất trở thành bãi tập kết đất đá cùng máy móc, xe tải. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Trao đổi với PV một người đàn ông tên Dũng (tự nhận là chỉ huy của đơn vị công cho biết), hiện đơn vị đang đào một phần đường Ngô Quyền (quận Sơn Trà) kéo đường dây điện dưới mặt đường nên cần phải có một bãi tập kết. Vì thế, đơn vị đã xin ý kiến phường và quận để được sử dụng khu đất này.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo đấu giá khu đất 4 mặt tiền. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

“Ngoài hiện trường, nếu mình để nhiều quá thì nó nhếch nhác nên mấy anh tạo điều kiện cho, gọi là cho miệng”, người này nói.

Khi PV hỏi về các biện pháp thi công và công tác triển khai tập kết đất đá ban đầu của dự án thì người đàn ông này xin chưa được trả lời.