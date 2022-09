Lần theo dấu vết kẻ cướp giật ở TP.HCM rồi bỏ trốn ra Huế

Ngày 11-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đang tạm giữ Nguyễn Quốc Huy (23 tuổi) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Huy là nghi phạm gây ra vụ giật điện thoại và ví tiền của cô gái ở quận Phú Nhuận, cũng là thủ phạm của hàng loạt vụ cướp giật trên địa bàn TP.HCM.

Đập Iphone 13 promax giật được rồi bỏ trốn

Như PLO đã đưa tin, ngày 2-9, mạng xã hội xôn xao đoạn camera an ninh ghi lại 2 thanh niên đi xe máy áp sát giật điện thoại và ví tiền của một cô gái đi bộ trên đường Huỳnh Văn Bánh rồi tẩu thoát.

Nhận tin báo, Ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an quận Phú Nhuận vào cuộc truy xét. Công an nhanh chóng xác định Huy là nghi phạm của vụ cướp giật.

Qua điều tra, các trinh sát xác định, sau khi giật điện thoại của cô gái, 2 nghi phạm còn gây ra một vụ cướp giật khác tương tự trên đường Trương Quốc Dung (phường 10, quận Phú Nhuận).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát hình sự đã phát hiện Huy rời khỏi TP.HCM, di chuyển ra tỉnh Thừa Thiên – Huế để trốn tránh sự truy xét. Một lực lượng trinh sát dày dạn kinh nghiệm được cử ra Huế để lần theo dấu vết và bắt giữ Huy. Sau đó, Huy được di lý về TP.HCM để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan Công an, Huy thừa nhận đã cùng đồng bọn gây ra hàng loạt vụ cướp giật tại TP.HCM. Từ ngày 24/8 - 2/9, nhóm này đã thực hiện 4 vụ cướp giật, chiếm đoạt nhiều điện thoại, túi xách, ví tiền của các nạn nhân, trong đó có một người nước ngoài.

Riêng ngày 2-9, Huy khai cùng đồng bọn tháo biển số xe và di chuyển đến đường Huỳnh Văn Bánh. Thấy chị V đang cầm bóp tiền và Iphone 13 ProMax qua đường, cả 2 áp sát giật lấy điện thoại và ví tiền rồi bỏ chạy. Sau đó, cả hai di chuyển đến đường Trương Quốc Dung giật tiếp chiếc Iphone XS Max của một phụ nữ khác.

Trên đường về nhà, Huy phát hiện hành động của mình bị camera an ninh ghi lại và được đăng tải lên mạng xã hội nên lo lắng, không dám đi bán điện thoại mà đập vỡ chiếc iPhone 13 Pro Max rồi vứt lên mái nhà hàng xóm. Nghi phạm sau đó lẩn trốn nhiều nơi và bị bắt tại tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Ngày đêm truy vết thủ phạm

Nhận tin Công an TP.HCM đã bắt được thủ phạm giật điện thoại của mình, chị T (một bị hại) đã vô cùng xúc động.

“Khi bị giật điện thoại, tôi xác định tài sản này đã mất và không có hi vọng để tìm lại. Nhưng khi nghe cảnh sát gọi điện thông báo, tôi vô cùng bất ngờ và cảm phục trước tinh thần vì dân của Công an TP.HCM”, chị T chia sẻ và cho biết bản thân sẽ giữ gìn tài sản cẩn thận hơn, tránh làm “con mồi” cho kẻ xấu.

Chị V (nạn nhân) cũng cho biết bản thân rất vui khi cảnh sát đã bắt được kẻ cướp giật.

“Tôi chủ quan nên tạo cơ hội cho kẻ cướp giật ra tay. Khi trình báo vụ việc, tôi vẫn có một chút niềm tin vào Công an TP.HCM. Đến bây giờ, niềm tin yêu của tôi với lực lượng công an là tuyệt đối”, chị V nói.

Đại diện Công an TP.HCM cho biết trong thời gian qua, lực lượng công an đã cố gắng điều tra, khám phá tất cả những vụ án có tính chất manh động và nhận được sự ủng hộ của người dân.

Trong vụ án này, do nghi phạm ma mãnh nên cảnh sát gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần tấn công tội phạm đến cùng nhằm bảo vệ cuộc sống cho người dân, Công an TP.HCM đã nỗ lực ngày đêm, truy vết đến tận tỉnh Thừa Thiên – Huế để bắt nghi phạm.

“Bên cạnh việc nâng cao cảnh giác, bảo vệ tài sản, khi xảy ra vụ việc người dân cần nhanh chóng đến cơ quan công an gần nhất để trình báo. Chúng tôi mong rằng người dân tin tưởng tuyệt đối vào lực lượng công an, việc trình báo sớm sẽ giúp cho cảnh sát rất nhiều trong quá trình bắt nhanh tội phạm”, đại diện Công an TP.HCM chia sẻ thêm.