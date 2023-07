Lạng Sơn cảnh báo lũ quét, sạt lở đất sau bão

(PLO)- Lạng Sơn chủ động đối phó bão số 1 bằng việc triển khai các biện pháp phòng, chống, nhất là ngập úng, lũ quét, sạt lở đất...

Nhằm chủ động phòng chống cơn bão số 1, UBND tỉnh Lạng Sơn đã phát hành công điện số 1 và triển khai quyết liệt các phương án phòng chống bão.

Theo đó, các cơ quan đơn vị và UBND các huyện, xã được yêu cầu tổ chức kiểm tra rà soát nhà ở không an toàn, các khu vực có nguy cơ cao lũ quét và sạt lở đất.

Yêu cầu mà tỉnh đặt ra với chính quyền các huyện trên địa bàn là phải rà soát chặt chẽ các khu dân cư ven sông suối. Xây dựng phương án sơ tán dân cư đến nơi an toàn dựa trên tình hình điều kiện thực tế của địa phương. Bố trí các lực lượng kiểm soát hướng dẫn giao thông nhất là qua các ngầm tràn, các điểm thường xuyên ngập sâu.

Theo đó toàn tỉnh huy động lực lượng trực tiếp tham gia ứng phó với bão số 1 hơn 38.000 người, gồm quân đội, công an, biên phòng, lực lượng xung kích. Chuẩn bị 92 xuồng máy, thuyền máy, 341 nhà bạt, 37 máy phát điện, 8000 phao tròn…

Triển khai nhiệm vụ này, sáng nay, 17-7, Sở NN&PTNT đã tổ chức đoàn kiểm tra thực tế công trình đập thuỷ lợi Bản Lải tại huyện Lộc Bình.

Đây là hồ chứa lớn nhất Lạng Sơn, với dung tích chứa hơn 155 triệu m3. Ban quản lý hồ thủy lợi này đang khẩn trương rà soát lại hệ thống đê, đập, chuẩn bị dung tích đón lũ và phương án xả nếu mưa do hoàn lưu bão số 1 gây ra quá lớn và nước về quá nhiều.

Tại huyện Đình Lập, lãnh đạo huyện cũng trực tiếp đi kiểm tra việc ứng phó bão số 1 tại xã Lâm Ca và công trình đường tránh ngập Cường Lợi.

Tin từ thành phố Lạng Sơn và các huyện cho biết nhiều địa phương đã ban hành văn bản chỉ đạo và kiểm tra thực tế các khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất lũ quét và rà soát lại các phương án phòng chống bão lũ tại các địa phương.

Qua thống kê, toàn tỉnh miền núi biên giới phía Bắc này có khoảng 140 điểm có nguy cơ cao về sạt lở đất và lũ quét.

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 13 giờ chiều nay, bão số 1 vẫn ở phía Đông bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc. Những giờ qua, bão di chuyển chếch lên một chút về phía Bắc. Dự báo, đêm nay, bão sẽ vào bán đảo Lôi Châu, để sau đó đi vào vịnh Bắc Bộ.

Nếu đúng như dự báo, tâm bão số 1 sẽ đi vào đất liền ở khu vực đầu mút huyện Móng Cái, Quảng Ninh, sau đó chạy men theo một đoạn biên giới Việt – Trung, qua Quảng Ninh tiến vào phía Đông tỉnh Lạng Sơn.

Quá trình vào đất liền, theo quy luật bão sẽ yếu dần. Tuy nhiên, ảnh hưởng của bão là mưa. Dự báo từ đêm nay đến 19-7, khu vực Đông Bắc, Việt Bắc có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-300 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Khu vực Tây Bắc, vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa to với tổng lượng mưa từ 150-250 mm.

Các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái.

