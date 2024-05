Lạng Sơn có tân Giám đốc Công an tỉnh 13/05/2024 14:22

(PLO)- Đại tá Vũ Như Hà được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

Sáng 13-5, tại trụ sở Công an tỉnh Lạng Sơn, Bộ Công an đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Vũ Như Hà, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

Đại tá Vũ Như Hà, tân Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

Đại tá Vũ Như Hà sinh năm 1970, quê quán huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình; trình độ Thạc sỹ chuyên ngành điều tra tội phạm; trình độ lý luận chính trị: cao cấp.

Quá trình công tác, đồng chí đã đảm nhận các chức vụ: Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Hồ Chí Minh; được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cảnh sát Kinh tế, Bộ Công an từ tháng 12/2019.

Người tiền nhiệm của Đại tá Vũ Như Hà là Đại tá Thái Hồng Công, sinh năm 1966, quê quán huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Cổng thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn nhiều ngày qua không có thông tin hoạt động công tác của Đại tá Thái Hồng Công.