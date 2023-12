Lắp biển cảnh báo tại dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên

Ngày 29-11, báo Pháp Luật TP.HCM có bài phản ánh Hiểm họa từ những bờ kênh không có lan can. Cụ thể, thời gian qua, Pháp Luật TP.HCM có tiếp nhận phản ánh của người dân về một số lan can dọc bờ kênh trên địa bàn TP.HCM bị xuống cấp, hoen gỉ. Thậm chí có nơi bờ kênh không có lan can bảo vệ hoặc không có biển cảnh báo gây nguy hiểm cho người dân và mất mỹ quan đô thị.

Sau khi phản ánh ông Hồ Hoàng Việt, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân đã có văn bản phản hồi về tình trạng bờ kênh trên đường số 5, thuộc địa bàn phường không có lan can.

Dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên đã thực hiện việc rào chắn và lắp đặt biển cảnh báo

Về nội dung rào chắn và đặt biển báo nguy hiểm theo phản ánh của báo, UBND phường đã đề nghị Chủ đầu tư và đơn vị thi công dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên thực hiện việc rào chắn và lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm nhằm đảm đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh khu vực thi công.

Hiện chủ đầu tư dự án và đơn vị thi công đang thực hiện giăng dây khu vực thi công và dọc hai bên tuyến kênh, lắp đặt các biến cảnh báo nguy hiểm, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trong xung quanh khu vực thực hiện dự án.

Cũng theo ông Việt, UBND Bình Hưng Hòa đã đề nghị chủ đầu tư dự án có kế hoạch và đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, sớm lắp đặt lan can trên đỉnh kè (lề đường) dọc theo hai bên bờ kênh. Đồng thời, trong quá trình thi công dự án cần có phương án rào chắn và lắp đặt biến cảnh báo nguy hiểm nhằm đảm đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh khu vực thi công.

Ngoài ra, UBND sẽ tăng cường công tác chỉ đạo các bộ phận chức năng, các trưởng khu phố thường xuyên theo dõi việc thực hiện dự án, tổ chức tuyên truyền đến người dân nắm bắt các thông tin về tiến độ thi công các hạng mục công trình của Dự án Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên. Đồng thời khuyến cáo người dân không di chuyển vào khu vực thực hiện dự án, chỉ đạo Ban bảo vệ khu phố thường xuyên tuần tra vào ban đêm nhằm đảm bảo an toàn, trật tự cho người dân tại khu vực.

Chủ đầu tư dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên giăng dây cảnh báo nguy hiểm cho người dân

Trao đổi với PLO, ông Lê Thanh Tùng, Giám đốc quản lý của dự án dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên cho biết, dự án có chiều dài tuyến kênh là 31,464 km, đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật (trong đó có xây dựng hạng mục lan can an toàn trên đỉnh kè theo tuyến kè) có tổng chiều dài khoảng 63,41 Km.

Trong quá trình thực hiện, dự án còn gặp các khó khăn như: thực tế đối với phạm vi đã thực hiện giải phóng mặt bằng ở giai đoạn 1 có rất nhiều vị trí bị tái lấn chiếm mặt bằng.

"Chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu thi công xây lắp, nhà thầu tư vấn giám tăng cường công tác quản lý, giám sát an toàn, kiểm tra, đảm bảo thực hiện đầy đủ giải pháp đảm bảo an toàn, quản lý rủi ro trong phạm vi vùng nguy hiểm trong trình thi công.

Đồng thời chúng tôi cũng đã kiểm tra, rà soát năng lực của từng nhà thầu thi công xây lắp về sự hợp nhân sự tham gia thi công, thiết bị thi công phải được đảm bảo an toàn. Nghiêm túc thực hiện các công tác đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường thủy, có thông tin công trình để người dân được biết, bố trí biển báo, cảnh báo nguy hiểm nơi mất an toàn. Luôn có cắm vào che chắn khu vực trong quá trình thi công để bảo tiến độ thi công của dự án, không để xảy ra tai nạn lao động trên công trường trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình...Đến nay đã đảm bảo đảm công tác an toàn thi công và người dân khu vực"- ông Tùng nói.

Hiểm họa từ những bờ kênh không có lan can (PLO)- Tại TP.HCM có một số bờ kênh không có lan can bảo vệ, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân, đặc biệt là trẻ em.

NGUYỄN CHÂU-THẢO HIỀN