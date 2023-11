Nhanh chóng sửa chữa, khôi phục nguyên trạng lan can đứt gãy đoạn kênh Nhiêu Lộc

(PLO)- Trung tâm Quản lý Đường thủy đã chỉ đạo xử lý, khôi phục nguyên trạng đoạn lan can bị đứt gãy trên đường Trường Sa (kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè) nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Sáng 15-11, Pháp Luật TP.HCMcó bài viết: “Đứt gãy lan can gây nguy hiểm cho người dân” phản ánh một đoạn lan can dọc bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè trên tuyến đường Trường Sa thuộc phường 13, quận 3 bị đứt gãy, hư hỏng nặng nề. Tuy nhiên biện pháp rào chắn tạm thời rất sơ sài, gây nguy hiểm cho những người xung quanh.

Đoạn lan can dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè bị đứt gãy, gây nguy hiểm cho người dân xung quanh. Ảnh: THẢO HIỀN

Sau khi nhận thấy mức độ nguy hiểm của sự việc, PLO đã liên hệ với Trung tâm Quản lý Đường thủy để tìm hiểu thông tin.

Đại diện Trung tâm Quản lý Đường thủy cho biết sự cố xảy ra vào khoảng 00 giờ 20 phút ngày 12-11, do một xe ô tô gây ra, hiện chưa rõ người điều khiển. Vụ việc không có thiệt hại về người, phương tiện và hàng hóa, chỉ hư hỏng 20m lan can thép, ngã đổ xuống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (08 khung lan, kích thước mỗi khung lan can là 2,5m x 1,2m). Đồng thời không gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường thủy, do thuộc phạm vi thoát nước.

“Ngay sau khi xảy ra sự việc, Đội CSGT – Công an quận 3 đã thụ lý, xác định nguyên nhân liên quan đến kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa. Trung tâm Quản lý Đường thủy cũng đã thiết lập rào chắn để cảnh báo khu vực nguy hiểm để người dân biết và tuân thủ” – vị này thông tin.

Cũng theo đại diện Trung tâm Quản lý Đường thủy, hiện Đội CSGT – Công an Quận 3 đang xác minh người gây ra thiệt hại. Về trách nhiệm của đơn vị quản lý, Trung tâm Quản lý Đường thủy đã yêu cầu đơn vị dịch vụ công ích thực hiện ngay việc khôi phục nguyên trạng lan can theo đúng thiết kế nhằm đảm bảo an toàn cho người dân tại khu vực.

Chiều 15-11, lực lượng chức năng đã thực hiện công tác xử lý, khôi phục lại nguyên trạng lan can. Ảnh: THẢO HIỀN

Ngay trong chiều 15-11, ghi nhận của PLO, đơn vị chức năng đã có mặt tại hiện trường để thực hiện việc hàn gắn, khôi phục đoạn lan can bị đứt gãy.

T.HIỀN - Đ.TRANG