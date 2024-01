Lập nhóm báo chốt CSGT, 7 người bị phạt 52 triệu đồng

Ngày 8-1, thông tin từ Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa phối hợp xử lý bảy trường hợp thường xuyên thu thập hình ảnh, thông báo chốt trực của CSGT và Thanh tra giao thông trên mạng xã hội.

Trước đó, các đơn vị nghiệp vụ của Công an huyện Krông Pắk phát hiện một nhóm người lập các nhóm Zalo, thường xuyên thông báo chốt tuần tra, kiểm soát của CSGT và Thanh tra giao thông làm nhiệm vụ trên địa bàn.

Một người liên quan bị xử lý vì báo chốt CSGT. Ảnh: Q.D

Công an huyện Krông Pắk đã phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Công an tỉnh Đắk Lắk) xác minh, triệu tập bảy người là quản trị viên của các nhóm Zalo nói trên.

Tại cơ quan công an, những người này thừa nhận trong nhóm Zalo của họ có hàng trăm thành viên. Hằng ngày, các thành viên chia sẻ rất nhiều thông tin, thông báo về vị trí chốt trực của CSGT, Thanh tra giao thông nhằm giúp những người khác né tránh bị kiểm tra nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng, hàng hóa trên xe...

Sau khi củng cố hồ sơ, Công an huyện Krông Pắk đã xử phạt hành chính bảy người với tổng số tiền hơn 52.000.000 đồng. Công an huyện Krông Pắk đã vô hiệu hóa các nhóm Zalo liên quan và mở rộng xác minh, xử lý vụ việc.

TIẾN THOẠI