Lễ hội tôm hùm nhưng... vắng tôm hùm 10/08/2024 11:50

Sáng 10-8, trao đổi với PLO, ông Ngô Hữu Hiền, Phó chủ tịch UBND TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Trưởng ban tổ chức lễ hội tôm hùm Cam Ranh 2024, cho biết đã nhận nhiều phản ánh của người dân, du khách không hài lòng về lễ hội tôm hùm đang diễn ra ở địa phương này.

"TP Cam Ranh sẽ sớm họp tổng kết, rút kinh nghiệm về lễ hội đang diễn ra. Sẽ có những kết luận liên quan, trong đó có vấn đề người dân không hài lòng khi lượng tôm hùm quá ít trong đêm khai mạc”- ông Hiền nói.

Người dân, du khách thất vọng

Tối 9-8, hàng ngàn người dân háo hức đến dự khai mạc lễ hội tôm hùm Cam Ranh 2024 với chủ đề Vịnh xanh bừng sáng tại TP Cam Ranh. Người dân háo hức bởi trước đó lễ hội được quảng bá là một lễ hội ẩm thực quy mô lớn nhằm giới thiệu đặc sản tôm hùm Cam Ranh trứ danh.

Tuy nhiên, nhiều người dân, du khách nhanh chóng bày tỏ thất vọng, thậm chí bức xúc vì lễ hội tôm hùm nhưng hầu hết các gian hàng chỉ bán xiên que, cá viên chiên, nước ép... và hầu như không thấy tôm hùm đâu!

Lễ hội tôm hùm nhưng hầu hết các gian hàng chủ yếu bán xiên que, đồ ăn vặt. Ảnh: NT

“Gia đình tôi háo hức tham dự lễ hội tôm hùm với mong muốn được thưởng thức loại hải sản đặc biệt này. Cả nhà tôi đi từ TP Nha Trang vào Cam Ranh từ rất sớm. Thế nhưng, khi đến khu vực lễ hội, đi khắp nơi, tìm đỏ mắt vẫn không thấy tôm hùm đâu"- chị Thúy, ngụ TP Nha Trang, bực bội nói.

Rất nhiều du khách từ nhiều nơi đến dự lễ hội bày tỏ sự bất bình, thất vọng vì lễ hội tôm hùm diễn ra không như quảng bá. Ngược lại, phần lớn các gian hàng chủ yếu bán đồ ăn vặt. Theo nhiều du khách, toàn khu vực lễ hội chỉ có duy nhất một gian hàng có tôm hùm nhưng chủ yếu để trưng bày, trình diễn, người dân, du khách không thể tiếp cận, tìm hiểu hay thưởng thức.

“Tôi đi tìm các gian hàng mới thấy một gian có bán tôm hùm. Tuy nhiên, chủ gian hàng nói chỉ làm món nướng, hấp theo đặt hàng. Hầu hết các gian hàng còn lại đều bán những thức ăn chẳng liên quan gì đến tôm hùm, chủ yếu là thức ăn đường phố, đồ ăn vặt không có giá trị, ý nghĩa gì"- một bạn trẻ đến từ TP.HCM nói.

Sự kiện được xem là điểm nhấn của đêm khai mạc là cuộc trình diễn chế biến 120 món ăn từ tôm hùm để xác lập kỷ lục Việt Nam. Tuy nhiên, các phóng viên báo chí được mời dự đêm khai mạc, người dân, du khách đều bị cấm ghi hình, chụp ảnh sự kiện này.

Ban tổ chức thừa nhận người dân phản ánh đúng

Trao đổi với PLO, ông Vũ Trọng Nghĩa, Trưởng phòng Văn hóa- Thể thao TP Cam Ranh, Phó ban thường trực ban tổ chức lễ hội tôm hùm Cam Ranh 2024, thừa nhận lễ hội diễn ra đúng như người dân phản ánh.

Ông Nghĩa giải thích: lúc đầu lễ hội tôm hùm dự kiến diễn ra cùng thời điểm với lễ hội vịnh ánh sáng Nha Trang nên phải dời lại, công tác tổ chức không được chu đáo. Ông Nghĩa cho rằng thời gian tổ chức lễ hội gấp gáp, TP Cam Ranh không chuẩn bị kịp, không mời được các gian hàng chế biến từ tôm hùm...

“Đúng là quá ít gian hàng chế biến món ăn từ tôm hùm trong đêm khai mạc. Chúng tôi đã ghi nhận phản ánh từ người dân, du khách. Đêm khai mạc chỉ có hai gian hàng chế biến tôm hùm, lẽ ra có nhiều hơn mà đến phút cuối hai gian hàng của một nhà hàng ở TP.HCM có sự cố nên không có mặt”- ông Nghĩa thanh minh.

PV nêu câu hỏi vì sao ban tổ chức không lựa chọn được nhà hàng, người dân hay đầu bếp ở thủ phủ tôm hùm Cam Ranh chế biến mà phải mời tận TP.HCM? Ông Nghĩa phân trần rằng "do các quy định về an toàn thực phẩm nên phải lựa chọn kỹ, đơn vị được chọn phải có bằng cấp, các giấy tờ liên quan vệ sinh an toàn thực phẩm"...

Ông Ngô Hữu Hiền, Phó chủ tịch UBND TP Cam Ranh nói mong người dân, du khách thông cảm vì lần đầu tổ chức, còn nhiều bỡ ngỡ. “TP Cam Ranh sẽ họp ngay để rút kinh nghiệm, chỉ ra khâu nào chưa được, ai chịu trách nhiệm để làm tốt hơn các sự kiện sau này”- ông Hiền nói.