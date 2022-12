Lên kế hoạch hỗ trợ khách bay đêm dịp tết

(PLO)- Đại diện một số cảng hàng không cho biết đã lên kế hoạch sẵn sàng phục vụ hành khách bay đêm dịp tết.

Trước tình hình khách đặt vé tăng cao dịp tết Quý Mão 2023, Cục Hàng không Việt Nam đã đồng ý phương án bay đêm để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách. Theo đó, slot (giờ cất/hạ cánh) khai thác tại Tân Sơn Nhất tăng từ 42 lên 44 chuyến/giờ cho các khung giờ 9-14 giờ 55 và 18-21 giờ 55 từ ngày 6-1 đến 5-2-2023 (từ 15 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết 15 tháng Giêng năm Quý Mão).

Như vậy, sân bay Tân Sơn Nhất vẫn có thể bố trí thêm chuyến bay trong một số khung giờ ban ngày với khoảng 3.000 ghế.

Huy động nhân viên hỗ trợ

Là sân bay có lượng khách đông đúc cao điểm tết với 100 chuyến/ngày, ông Hoàng Văn Thư, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Vinh, Nghệ An, cho biết lâu nay sân bay Vinh phục vụ chuyến bay cuối cùng khá muộn khoảng 1-2 giờ sáng nên luôn bố trí nhân viên, phương tiện phục vụ khách đi/đến thông suốt. Do đó, sân bay luôn sẵn sàng để đón khách đi/đến tăng cao dịp tết, trong đó đã có phương án phục vụ khách bay đêm để khách không bị ùn tắc tại sân bay.

Cảng này cũng yêu cầu hãng xe nhượng quyền cam kết bố trí đủ phương tiện phục vụ khách cả ban đêm và ban ngày. Tuy nhiên, cao điểm tết nên nhu cầu khách địa phương sử dụng taxi, xe hợp đồng tăng bởi vậy lúc cao điểm có nguy cơ xe đón khách không nhanh chóng như ngày thường.

“Trong tình huống khách đông đúc, nhà ga thiếu phương tiện, cảng sẽ huy động đoàn viên thanh niên hỗ trợ chở khách đến địa điểm thuận tiện bắt xe” - ông Thư cho biết.

Tại Cảng HKQT Cát Bi, ông Vũ Duy Mật, Phó Giám đốc Cảng HKQT Cát Bi, nhận định cao điểm năm nay khách đi/đến sân bay Cát Bi tăng khoảng 30%-40%. Cao điểm tết sân bay này phục vụ khoảng 100 chuyến bay/ngày. Hiện cảng đã chuẩn bị phương tiện, nhân lực và huy động các phương tiện xe đón khách tại sân bay đảm bảo không thiếu hụt xe, nhất là các chuyến bay đêm.

Tương tự, đại diện sân bay Nội Bài cho biết đang lên phương án phục vụ khách cao điểm tết. Phía sân bay thông tin đã ký hợp đồng với các hãng xe cam kết phục vụ khi hết chuyến bay. Như vậy, cao điểm tết, cả kể những chuyến bay đêm muộn vẫn thường trực một lượng phương tiện đón khách tại sân bay.

Tăng cường khai thác bay đêm Ngoài việc cấp thêm slot cho các chuyến bay, Cục Hàng không cũng yêu cầu các hãng hàng không bố trí nguồn lực, tăng cường khai thác các chuyến bay đêm nhằm giảm ùn tắc tại các cảng hàng không vào các khung giờ ban ngày. Nhà chức trách hàng không cũng yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) chỉ đạo các cảng hàng không địa phương bố trí nguồn lực, trang thiết bị, đảm bảo phục vụ nhu cầu khai thác ban đêm.

Giám sát tình trạng chèo kéo khách

Vậy các địa phương có khách bay đêm đã có kế hoạch gì để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân? Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Hải, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Nghệ An, thông tin tỉnh thành lập Ban chỉ đạo an toàn giao thông cao điểm tết đảm bảo an toàn, trật tự tại các bến xe, nhà ga và cảng hàng không.

Theo ông Hải, trên địa bàn tỉnh có nhiều hãng taxi hoạt động, với lượng xe các hãng đăng ký hoạt động đủ đáp ứng nhu cầu tăng cao dịp tết. Đối với phương tiện khai thác ban đêm tại cảng hàng không, sở sẽ tăng cường giám sát, chấn chỉnh đối với các cuốc xe ghép nhiều khách một chuyến. Đồng thời, cung cấp đường dây nóng để người dân phản ánh tình trạng chèo kéo, ép khách đi lại lúc cao điểm. Ngoài ra, sở cũng làm việc với sân bay để có kế hoạch phục vụ khách yên tâm đi lại dịp tết, nhất là chuyến bay đêm.

Tương tự, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Bình Trần Anh Tuấn thông tin lượng phương tiện đón khách trên địa bàn khá lớn nên không quá áp lực đối với các chuyến bay đêm. Thêm đó rút kinh nghiệm từ những năm trước, tỉnh buộc các hãng xe niêm yết giá, đường dây nóng để khách kịp thời phản ánh. Đồng thời, lực lượng giao thông tổ chức phân luồng, hạn chế tình trạng ùn tắc tại nhà ga.•

Cục Hàng không đã triển khai các nhiệm vụ cần thiết Chia sẻ với PV, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Sơn cho biết cục đã triển khai các nhiệm vụ cần thiết để khai thác bay đêm phục vụ nhu cầu người dân về quê dịp tết. Tuy nhiên, để bay đêm hiệu quả thì các tỉnh, TP phải vào cuộc để chỉ đạo các cơ quan chức năng, các đơn vị vận hành xe buýt, taxi phục vụ ban đêm từ sân bay về các địa điểm trong tỉnh, TP. Theo ông Sơn, lo lắng khác là hành khách khi xuống máy bay 1-2 giờ sáng sẽ không có phương tiện về nhà, thậm chí bị bắt chẹt giá. Như vậy, đòi hỏi các địa phương phải có kế hoạch đảm bảo đi lại an toàn, thuận tiện, đúng giá cả, nhất là những chuyến bay đêm.

PHONG ĐIỀN