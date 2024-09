'Lịch sử Lào Cai chưa bao giờ có trận mưa lũ như lần này' 13/09/2024 05:00

Tối 12-9, tại trụ sở UBND huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, địa phương về công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

Cuộc làm việc diễn ra ngay sau khi Thủ tướng thị sát hiện trường vụ sạt lở làm gần 100 người chết và mất tích tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên.

Tổn thương về tinh thần, tâm lý của một bộ phận người dân rất nặng nề

"Lịch sử Lào Cai chưa bao giờ có trận mưa lũ như lần này"- Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại đây.

Thay mặt Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng gửi lời chia buồn, thăm hỏi sâu sắc nhất tới các gia đình có người thân bị thiệt mạng, mất tích.

Ông hoan nghênh Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Lào Cai đã nỗ lực, quyết tâm, vận dụng hết khả năng, "gồng mình" ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Đặc biệt, Thủ tướng biểu dương lực lượng quân đội, công an đã sẵn sàng, triển khai lực lượng từ sớm, từ xa, bám sát địa bàn, sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân trong ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: NHẬT BẮC

Ngoài thiệt hại về vật chất, người đứng đầu Chính phủ cho rằng tổn thương về tinh thần, tâm lý của một bộ phận người dân cũng rất nặng nề, cần được động viên, chia sẻ và có giải pháp.

Nhấn mạnh tại cuộc làm việc, Thủ tướng lưu ý 4 mục tiêu: Không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ ở, thiếu nước sạch; nhanh chóng ổn định tình hình cho người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Cùng với đó, khôi phục sản xuất, kinh doanh cả nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, tạo việc làm, sinh kế cho người dân và giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh, an toàn, an dân.

Về nhiệm vụ tổng quát, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tất cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, thực hiện thật tốt các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để khắc phục hậu quả mưa lũ thật hiệu quả.

Ông nhấn mạnh cần tự tin, tự lực, tự cường, phấn đấu bằng mọi khả năng của mình, với tinh thần đặt tính mạng, an toàn, sức khỏe của người dân lên trên hết, trước hết.

Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng lại thôn Làng Nủ

Chỉ rõ 15 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm với các địa phương nói chung và Lào Cai nói riêng, Thủ tướng yêu cầu trước hết cần tập trung lực lượng tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, bị bệnh, lo hậu sự và chính sách cho người thiệt mạng.

Thứ hai, đánh giá, quy hoạch, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm với giải pháp tổng thể cho toàn tỉnh Lào Cai.

Thủ tướng thị sát hiện trường vụ sạt lở tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, khiến gần 100 người thiệt mạng và mất tích. Ảnh: NHẬT BẮC

Riêng với thôn Làng Nủ, Thủ tướng yêu cầu cần khẩn trương tìm địa điểm an toàn để chậm nhất 31-12 phải hoàn thành việc xây dựng lại thôn này, đáp ứng mong mỏi của người dân, nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ.

Thứ ba, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tìm mọi cách, bằng mọi phương tiện để tiếp cận những nơi bị chia cắt, tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước sạch, nhu yếu phẩm cho người dân. Ông lưu ý cần “đổi mới tư duy, không tiếp cận theo cách suy nghĩ lối mòn”.

Cùng với đó, dọn dẹp, bảo đảm vệ sinh môi trường; khôi phục hạ tầng giao thông, điện, nước, viễn thông; tổ chức lại sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân.

Ông yêu cầu sửa chữa các trường lớp, nơi nào ổn định phải cho học sinh trở lại trường ngay; sửa chữa cơ sở y tế để khám chữa bệnh cho người dân; rà soát thiệt hại, phân tích nguyên nhân, đề ra nhiệm vụ, giải pháp khắc phục.

Giao một số nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành trong hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương, trong đó có Lào Cai, Thủ tướng yêu cầu lực lượng quân đội, công an có thể điều động thêm người, tích cực tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ địa phương nhanh chóng ổn định tình hình.

Về khôi phục hệ thống giao thông bị hư hại, ảnh hưởng, Bộ GTVT lo đường lớn, tỉnh lo tỉnh lộ, huyện lo huyện lộ, xã lo xã lộ.

Bộ Công Thương bảo đảm nguồn cung xăng dầu và các loại hàng hóa, bảo đảm không găm hàng, đội giá, làm giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm…

Thủ tướng cảm ơn bà con đã chấp hành nghiêm túc các chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp; cảm ơn các lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tích cực triển khai nhiệm vụ. Ảnh: NHẬT BẮC

Thủ tướng cũng yêu cầu kêu gọi, phát huy tinh thần tương thân, tương ái của người dân, lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá rách hơn; phân bổ nguồn ủng hộ một cách phù hợp, tránh tiêu cực, thất thoát.

Người đứng đầu Chính phủ cũng lưu ý việc tiến hành công tác tổng kết, làm tốt việc thi đua, khen thưởng những người làm tốt, xử lý những cá nhân, đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ.

Cho ý kiến xử lý các kiến nghị của Lào Cai, Thủ tướng tin tưởng Lào Cai sẽ vượt qua được khó khăn này và hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2024…