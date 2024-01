Liverpool - Chelsea: Tiếp tục chia điểm

(PLO)- Tiếp đón Chelsea trên sân nhà Anfield ở vòng 22 Premier League là một thử thách không hề nhỏ cho Liverpool, đặc biệt The Blues đang có phong độ ổn định.

Liverpool đang bay cao với thành tích ấn tượng, đoàn quân của HLV Jurgen Klopp đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League với 45 điểm, hơn vị trí thứ 2 của Arsenal 2 điểm và đá ít hơn 1 trận. Ở FA Cup, The Kop giành quyền đi tiếp khi hạ Norwich, ở Cúp Liên đoàn, Liverpool đang rộng cửa có danh hiệu đầu tiên trong năm 2024 khi giành quyền vào chơi trận chung kết sau khi thắng Fulham với tổng tỷ số 3-2.

Đối thủ ở trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh cũng chính là Chelsea, trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 25-2 tới. Ngoài những giải đấu quốc nội, Liverpool còn một đấu trường quan trọng chính là Europa League, ở đấu trường này Liverpool đã giành vé vào vòng knock-out.

Darwin Nunez đã ghi bàn trở lại là tín hiệu vui cho Liverpool. Ảnh: Getty

Có thể nói, sau một mùa giải trắng tay năm ngoái, ở mùa giải này, Liverpool đã thay đổi một cách ngoạn mục, ngoài việc bổ sung nhân tố mới thì dưới sự dẫn dắt của HLV Jurgen Klopp, Liverpool đang trở thành một trong những đội bóng mạnh nhất châu Âu.

Quay trở lại đấu trường Premier League, Liverpool cần phải gia tăng khoảng cách với Arsenal, Man City và những đội bóng theo sau. Chỉ cần sẩy chân ở trận đấu này thì khả năng Man City bắt kịp rất dễ xảy ra, vì vòng đấu này Man City chỉ phải tiếp đón Burnley đang nằm ở cuối bảng xếp hạng.

Khó khăn cho The Kop chính là sự vắng mặt của Mohamed Salah vì phải phục vụ đội tuyển quốc gia dự CAN 2024 rồi dính chấn thương nặng. Thiếu vắng chân sút người Ai Cập chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hàng công của Liverpool. Tuy nhiên, tín hiệu tích cực mà hàng công Liverpool mang lại phần nào làm cho CĐV an tâm khi Darwin Nunez đã biết ghi bàn trở lại, bên cạnh đó D. Jota và Luiz Diaz cũng đóng tròn vai trên hàng công.

Vắng Salah, Jota và Diaz đang lĩnh xướng hàng công của Liverpool. Ảnh: Getty

Về phía Chelsea, đoàn quân của HLV Pochettino đang có những tín hiệu tích cực, đặc biệt trong khả năng ghi bàn. Từ đầu tháng 1/2024 đến nay, The Blues đã có thay đổi tích cực trong lối chơi và mang về những chiến thắng quan trọng. Tuy nhiên, dấu hiệu phong độ không ổn định vẫn còn tái hiện, bằng chứng là trận hòa Aston Villa 0-0 ở vòng 21.

Mục tiêu của Chelsea ở mùa giải năm nay rất khó thành hiện thực, hiện tại The Blues đang có 31 điểm, đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng, cách Top 4 tận 12 điểm. Danh hiệu duy nhất mà Chelsea có thể hướng đến ở mùa giải này chính là Cúp Liên đoàn khi The Blues đã lọt vào trận chung kết sau chiến thắng trước Middlesbrough với tổng tỷ số sau 2 lượt trận là 6-2.

Hành quân làm khách trên sân Anfield của Liverpool không hề đơn giản cho Chelsea, đặc biệt Liverpool đang quyết tâm nới rộng khoảng cách với Man City. Lợi thế cho Chelsea trong trận chiến này là thành tích đối đầu, nếu tính 5 trận gần nhất hai đội gặp nhau trên mọi đấu trường thì cả hai đều bất phân thắng bại. Giành 1 điểm trước Liverpool ở giai đoạn này cũng được xem là thành công cho Chelsea.

Hai đội bất phân thắng bại trong 7 lần chạm trán gần nhất. Ảnh: Getty

Thông tin lực lượng, Liverpool sẽ không có sự phục vụ của Tsimikas, Matip, Salah vì chấn thương, Endo phục vụ đội tuyển quốc gia dự Asian Cup 2024. Chelsea cũng không có sự phục vụ của tiền đạo Jackson do dự CAN 2024, ngoài ra, Cucurella, James, Fofana cũng vắng mặt vì chấn thương.

Đây là trận đấu rất khó khăn cho Liverpool, một trận hòa nữa sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hành trình giành ngôi vương của Liverpool. Trận đấu giữa Liverpool và Chelsea sẽ diễn ra vào lúc 3 giờ 15, ngày 1-2.

Dự đoán tỷ số: Liverpool hòa Chelsea 1-1.

